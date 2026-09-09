ఈ గింజలు రోజు 3 తింటే చాలు..పాలు గుడ్లు కంటే 100 రెట్లు బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
కొద్దిసేపు పనిచేయగానే అలసిపోతున్నారా.? ఏమాత్రం ఓపిక ఉండటం లేదా? ఇమ్యూనిటీ తగ్గిందా? అయితే రోజూ ఈ గింజలు 3 తింటే చాలు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
రోజూ 3 బ్రెజిల్ నట్స్ తింటే మీ సమస్యలన్నీ దాదాపు 2 వారాల్లో తగ్గుతాయని చెబుతున్నారు పోషకాహార నిపుణులు
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
బ్రెజిల్ నట్స్ లో సెలీనియం కంటెంట్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడంతోపాటు థైరాయిడ్ హార్మోన్ సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. జీర్ణక్రియకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
బెజిల్ నట్స్ లో సుమారు 68 నుంచి 91 మైక్రో గ్రాముల సెలీనియం ఉంటుంది. చేపలు, మాంసం, గుడ్లు పాల ఉత్పత్తుల్లో, త్రుణధాన్యాల్లో ఇది లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
ఈ గింజల్లో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్ శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
సెలీనియం శరీరంలో డీఎన్ఏ నష్టాన్ని తగ్గించి క్యాన్సర్ రిస్క్ ను కూడా తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండటంతోపాటు జుట్టు రాలే సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. ఇందులో విటమిన్ ఈ, సెలీనియం చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
బ్రెజిల్ నట్స్ లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెదడు వ్రుద్ధ్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. రోజుకు 2 లేదా 3 తింటే ఎంతో మంచిది. అంతకు మించి తినకూడదని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 09, 2026
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