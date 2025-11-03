మెంతికూర ఆకులు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను తగ్గించి, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతాయి.
ఇందులో ఉండే గాలాక్టోమన్నాన్ అనే ఫైబర్ ప్యాంక్రియాస్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
మెంతికూర ఆకులు జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి, ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవుతుంది.
షుగర్ వల్ల వచ్చే చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో మెంతికూరలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సహాయపడతాయి.
మెంతికూర ఆకులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) పెంచుతాయి.
ఇందులో ఉండే ఫైబర్ తృప్తి కలిగించి ఆకలి తగ్గిస్తుంది, బరువు నియంత్రణలో ఉపయోగపడుతుంది.
రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి గుండె సంబంధ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
మెంతికూర ఆకులు శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు తీయడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ ఆకులు శరీరంలోని ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా జాయింట్ నొప్పులు తగ్గుతాయి.
మెంతికూర చట్నీ రుచి కరంగా ఉండటమే కాకుండా, రోజువారీ ఆహారంలో సహజమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.