ఇది వారానికి 2సార్లు తింటే..90 ఏళ్లైనా మటన్, చికెన్ తిన్నోడి కంటే గట్టిగా ఉంటారు..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
మారిన జీవనశైలిలో రోగాలు రాకుండా పూర్వీకుల్లా 100 ఏళ్లు బలంగా బతకాలంటే పోషకాలు నిండిన జొన్న అన్నం బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు న్యూట్రిషన్లు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
మటన్, చికెన్ తినేవారికంటే ఈ జొన్న అన్నం తిన్నవారే బలంగా ఉంటారు. జొన్న అన్నం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
కావాల్సిన పదార్థాలు: జొన్నలు, పెసరపప్పు, పల్లీలు, ఉల్లిపాయలు, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, అల్లం-వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, కొత్తిమీర, పుదీనా, తాలింపు దినుసులు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
పెసరపప్పును కడిగి నానబెట్టుకోవాలి, ఆ తర్వాత జొన్నలను మిక్సీలో కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
కుక్కర్లో బరకగా రుబ్బిన జొన్నల మిశ్రమం, నానబెట్టిన పెసరపప్పు, పల్లీలు, తగినన్ని నీళ్లు పోయాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
అందులోనే జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం-వెల్లుల్లి, పుదీనా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, నూనె, ఉప్పు వేయాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
జొన్నలు ఉడకడానికి సమయం పడుతుంది కాబట్టి కుక్కర్ మూత పెట్టి సరిగ్గా 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
మరో స్టవ్పై బాండీ పెట్టి నెయ్యి, జీడిపప్పు, కొబ్బరి ముక్కలు, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, దంచిన మిరియాలు, పసుపు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
తాలింపు దినుసులు పచ్చివాసన పోయి దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆపేయాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
వేడిగా ఉడికిన జొన్న అన్నంలో ఈ తాలింపును వేసి బాగా కలుపుకుంటే రుచికరమైన జొన్న అన్నం రెడీ అయినట్లే.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
అమితమైన బలాన్ని, నూతన ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే ఈ జొన్న అన్నాన్ని వారానికి రెండు సార్లు తింటే ఆరోగ్యానికి తిరుగుండదు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 29, 2026
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