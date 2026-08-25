ప్రతీ వారం మటన్ తినే బదులు ఇవి తినండి.. డబుల్ శక్తి..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగులను ఇంతకుముందు రోజుల్లో సాధారణంగానే చూసేవారు. కానీ పెరిగిన అవగాహనతో వీటిని తినడం వల్ల ఎన్ని లాభాలో తెలుసుకుంటున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగులు తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా శాఖాహారులకు మాంసంలో లభించే ప్రొటీన్స్, విటమిన్స్ అన్నీ పుట్టగొడుగుల్లో లభిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
వీటిలో కేలరీలు, కొవ్వులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. విటమిన్స్ బి, పొటాషియం, సెలీనియం, రాగి, ఫైబర్, ప్రొటీన్, విటమిన్స్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగులు వెజిటేరియన్స్ కు నాన్ వెజ్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఎర్గోథియోనిన్, ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా అధిక మోతాదులో ఉన్నాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగుల్లో లభించే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేక రకాల క్యాన్సర్లను దూరం చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగులు షుగర్ వంటి ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇందులోని ఫైబర్ టైప్ 2 డయాబెటిస్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగుల్లోని పొటాషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ గుండె సంబంధిత వ్యాధులను దూరం చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగుల్లో బీటా గ్లూకాన్స్ అని పిలిచే ఒక రకమైన ఫైబర్ ఉండటం వల్ల బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ ను తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
వీటిలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాదు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించే గుణాలు ఉంటాయి. వీటిని రెగ్యులర్ గా తింటే బరువు తగ్గుతారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పుట్టగొడుగుల్లో ఉండే పొటాషియం బీపీని సైతం తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారికి మేలు చేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
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