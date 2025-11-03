జొన్న పిండిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల షుగర్ పేషంట్లలో బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి 100 దాటకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది.
జొన్నలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ శరీరంలోని ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతాయి. ఇది షుగర్ పేషంట్లకు చాలా మేలు చేస్తుంది.
జొన్నలో ఉన్న మాగ్నీషియం, పొటాషియం హృదయానికి బలాన్ని అందిస్తాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతాయి.
జొన్న పిండి పరోటాలు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండటంతో కడుపు నిండిన భావన కలిగి ఎక్కువగా తినడం తగ్గుతుంది.
జొన్నలో ఉన్న ఫైబర్ బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో డైట్లో జొన్న పరోటాలు మంచి ఆప్షన్.
జొన్నలో ఉన్న కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ ఎముకలకు బలం ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
జొన్న పిండిలో ఉండే న్యూట్రియంట్లు ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవ్వడానికి సహాయపడతాయి. కడుపులో ఉబ్బరం లేదా గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది.
జొన్నలో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరల్ జ్వరాలు దూరంగా ఉంచుతాయి.
జొన్న పిండిలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు శరీరానికి దీర్ఘకాలిక శక్తినిస్తాయి. రోజు పొడవునా చురుకుగా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి.
జొన్న పిండిలో గ్లూటెన్ ఉండదు. కాబట్టి గ్లూటెన్ అలర్జీ ఉన్నవారు కూడా ఈ పరోటాలు నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు.