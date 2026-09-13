ఈ గింజలు తింటే.. 1000 ఏనుగుల బలం మీ సొంతం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వేరుశనగల్లో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని తింటే శరీరానికి పోషణనిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వేరుశనగల్లో కొవ్వులు, కార్బొహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అమితమైన శక్తిని అందిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
పల్లీలలో ఉండే మోనోశాచురేటెడ్, పాలీ అన్ శాచురేటెడ్ కొవ్వులు గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వేరుశనగల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఎంతో సహాయపడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
పల్లీలలో ఉండే విటమిన్ ఇ తో సహా చాలా విటమిన్లు ఖనిజాలు వేరుశనగల్లో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వేరుశనగలను డైట్లో చేర్చుకుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వీటిలో ఉండే విటమిన్ ఇ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
వీటిని పచ్చివి అయితే ఉడకబెట్టుకుని.. ఎండినవి అయితే కాల్చుకుని తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
పీనట్ బటర్ ను బ్రెడ్ తోపాటు పిల్లలకు తినిపిస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంతో బలం.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
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