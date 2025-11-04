Diabetes: డయాబెటిస్ రోగులు శీతాకాలంలో ఈ కూరగాయ తింటే మీ షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్లే..!!

Bhoomi
Nov 04,2025
షుగర్ కంట్రోల్‌:

ముల్లంగి ఆకుల్లో ఉన్న సహజ ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది.

ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ :

ఈ ఆకులు ఇన్సులిన్ ప్రభావాన్ని పెంచి గ్లూకోజ్ శరీరంలో సరిగ్గా వినియోగం అవ్వడానికి తోడ్పడతాయి.

తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్:

ముల్లంగి ఆకులు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల డయాబెటిస్ రోగులకు ఉత్తమమైన కూరగాయ.

ఫైబర్:

అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి షుగర్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.

యాంటీ ఆక్సిడెంట్:

విటమిన్ C, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని టాక్సిన్లను తొలగించి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి.

బరువు నియంత్రణ:

తక్కువ కాలరీలతో ఉండే ఈ ఆకులు శరీర బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది షుగర్ కంట్రోల్‌కు చాలా ముఖ్యం.

కాలేయ ఆరోగ్యం:

ముల్లంగి ఆకులు లివర్, కిడ్నీ డిటాక్స్‌లో సహాయపడతాయి. మెటబాలిజం సరిగ్గా ఉండేలా చూస్తాయి.

రక్తపోటు కంట్రోల్:

పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి హృదయ రక్షణగా పనిచేస్తుంది.

ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది:

ముల్లంగి ఆకుల్లోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలోని వాపులను తగ్గించి సెల్ డ్యామేజ్‌ను నివారిస్తాయి.

వివిధ వంటల్లో వాడొచ్చు:

ముల్లంగి ఆకులను కూరలలో, పరాటాల్లో, సూప్‌లలో లేదా డాల్స్‌లో కలిపి తింటే రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

