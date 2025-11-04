ముల్లంగి ఆకుల్లో ఉన్న సహజ ఫైబర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యం చేస్తుంది.
ఈ ఆకులు ఇన్సులిన్ ప్రభావాన్ని పెంచి గ్లూకోజ్ శరీరంలో సరిగ్గా వినియోగం అవ్వడానికి తోడ్పడతాయి.
ముల్లంగి ఆకులు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉండడం వల్ల డయాబెటిస్ రోగులకు ఉత్తమమైన కూరగాయ.
అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి షుగర్ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి.
విటమిన్ C, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని టాక్సిన్లను తొలగించి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి.
తక్కువ కాలరీలతో ఉండే ఈ ఆకులు శరీర బరువును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది షుగర్ కంట్రోల్కు చాలా ముఖ్యం.
ముల్లంగి ఆకులు లివర్, కిడ్నీ డిటాక్స్లో సహాయపడతాయి. మెటబాలిజం సరిగ్గా ఉండేలా చూస్తాయి.
పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి హృదయ రక్షణగా పనిచేస్తుంది.
ముల్లంగి ఆకుల్లోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలోని వాపులను తగ్గించి సెల్ డ్యామేజ్ను నివారిస్తాయి.
ముల్లంగి ఆకులను కూరలలో, పరాటాల్లో, సూప్లలో లేదా డాల్స్లో కలిపి తింటే రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.
