ఈ ఆకులు తింటే.. కిలో మటన్ తిన్నా రానంత బలం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగ పేదోడి పోషకాహారంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో కాల్షియం, ఐరన్, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. వారానికి రెండు మూడు సార్లు ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగాకుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సి, ఫొలేట్ వంటి పోషకాలు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
పాలలో కంటే మునగాకులోనే కాల్షియం రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. నారింజ కంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగాకును సమతుల్య ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు. మునగాకుతో కూర, పప్పు, చట్నీ వంటి వంటకాలను కూడా చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
ఇందులో క్వెర్సెటిన్, క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్, బీటా కెరోటిన్ వంటి యాక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగాకులో విటమిన్ సి, ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. రోగనిరోధక పనితీరును పెంపొందించడంతోపాటు..ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి రక్షిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగాకుల్లో ఉండే విటమిన్ A కంటి ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంతోపాటు అభిజ్ఞా పనితీరుకు మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
మునగాకులు గర్బిణీలకు మేలు చేస్తుంది. విటమిన్ A, విటమిన్ C, ఐరన్ వంటి పోషకాలు గర్బిణీలకు కావాల్సినంత శక్తిని అందిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 20, 2026
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