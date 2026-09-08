అన్నం తిన్నాక ఈ గింజలు నమిలారంటే.. గ్యాస్, ఎసిడిటీ మాయం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
భోజనం తర్వాత సోంపు నమలడం వల్ల గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతాయి. ఇందులో ఉండే అసిడ్ నిరోధక గుణాలు జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
జీర్ణక్రియకు వాము దివ్యౌషధం. భోజనానంతరం చిటికెడు వాము తీసుకుంటే కడుపు నొప్పి, ఎసిడిటీ క్షణాల్లో మాయమవుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
భోజనం ముగించాక చిన్న బెల్లం ముక్క తినడం వల్ల జీర్ణ ఎంజైమ్లు యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇది శరీరంలో ఐరన్ను కూడా పెంచుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
తిన్న తర్వాత ఒక లవంగం బుగ్గన పెట్టుకుంటే నోటి దుర్వాసన పోవడంతో పాటు పొట్టలో గ్యాస్ చేరకుండా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
యాలకులు మంచి నోటి ఫ్రెష్నర్గా పనిచేస్తాయి. వీటిలోని గుణాలు జీర్ణరసాల ఉత్పత్తిని పెంచి, ఆహారం త్వరగా అరిగేలా చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
భోజనం తర్వాత చిన్న అల్లం ముక్క లేదా పటికబెల్లంతో సొంటి పొడి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
సోంపుతో కలిపి పటికబెల్లం తింటే కడుపులో చల్లదనంగా ఉంటుంది. ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంట నుంచి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
భోజనం తర్వాత సున్నం, వక్క లేకుండా కేవలం తమలపాకు నమలడం వల్ల జీర్ణరసాలు బాగా ఊరి ఆహారం సులువుగా జీర్ణమవుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
మసాలా లేదా భారీ భోజనం తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కలిపిన మజ్జిగ తాగితే పొట్ట తేలికపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
కొన్ని పుదీనా ఆకులను నమలడం లేదా పుదీనా టీ తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం తగ్గి, రోజంతా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 08, 2026
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