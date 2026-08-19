మటన్, చికెన్, ఎగ్ కంటే ఈ గింజలు తింటే 5రెట్లు ఎక్కువ శక్తి..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
నేటికాలం యూత్ కెఎఫ్సీ చికెన్, బిర్యానీలు, నాన్ వెజ్ బర్గర్లకు బాగా అలవాటు పడ్డారు. ఇవే బలమైన ఆహారం అని నమ్ముతున్నారు. కానీ వీటికంటే 5 రెట్లు బలం ఇచ్చే ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
గుడ్డు, చికెన్, మటన్ తింటేనే బలంగా ఉంటారనేది అపోహ. వీటిలో ఎక్కువ కేలరీలు ఉంటాయి. గుడ్డు 72 కేలరీలు, 100గ్రాముల చికెన్ 109 కెలరీలు, 100 గ్రాముల మటన్ 118 కెలరీల శక్తినిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
గింజల్లో అంతకు మించి శక్తి లభిస్తుంది. 100 గ్రాముల పచ్చి కొబ్బరిలో 444 కెలరీలు, 100 గ్రాముల వేరుశనగలో 567 కేలరీలు, 100 గ్రాముల జీడిపప్పులో 596 కేలరీల శక్తి లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
100 గ్రాముల పుచ్చకాయ గింజల్లో 628 కేలరీలు, 100 గ్రాముల పిస్తాలో 626 కేలరీల శక్తి లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
100 గ్రాముల వాల్ నట్స్ లో 687 కేలరీలు, మెకడమియా, పైనట్స్ లో 680-700 కేలరీల శక్తి వస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
వీటితోపాటు కర్జూరా, అంజీరా, కిస్మిస్ వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ లోనూ అధిక శక్తి ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
డ్రైఫ్రూట్స్ మటన్ చికెన్ గుడ్డు కంటే 5 రెట్లు బలం ఇస్తుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
వయస్సులో ఉండే యువతకు మాంసాహారం కంటే శాఖాహారమే బెస్ట్ అని చెబుతున్నారు. వీటిని డైట్లో చేర్చుకుంటే శారీరక బలం లభిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
రోజూ మాంసాహారం తినడం కంటే అధిక శక్తిని అందించే గింజలు తింటే ఖర్చు తగ్గి డబ్బులు కూడా ఆదా అవుతాయి. బలం వస్తుందని చెబుతున్నారు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 19, 2026
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