ఈ చిన్న గింజలు ఇలా తింటే 12 గుడ్లు తిన్నంత బలం..!!

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఇందులో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. శాకాహారులకు మంచి ప్రోటీన్ అందిస్తుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలను 8 నుంచి 12 గంటలపాటు నానబెట్టి ఉడికించి తీసుకుంటే సులభంగా జీర్ణం అవుతాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉడికించిన ఉలవల్లో ఉల్లిపాయ, టమాటా, కొత్తిమీర, నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలను ఉడికించి చారు చేసుకుంటే ఈ పప్పు నుంచి ప్రొటీన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా అందుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

మొలకెత్తిన ఉలవలను సలాడ్ లేదా ఇతర ఆహారాల్లో కలిపి తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవల పప్పు లేదా చారు రోజు అన్నంతో తీసుకుంటే సమతుల్య ఆహారంలో భాగం అవుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలతో దోశ, అట్లు లేదా ఇతర రెసీపీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా తింటే కొందరికీ గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలను కూరగాయలు, ధాన్యాలు, ఇతర పప్పులతో కలిపి వైవిధ్యమైన ఆహారంగా తీసుకుంటే పోషక విలువ మరింత మెరుగవుతుంది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

ఉలవలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే అయినప్పటికీ, ఏ ఒక్క ఆహారాన్ని అధికంగా తీసుకోవడం కంటే సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం మంచిది.

Published by: Bhoomi | Sep 16, 2026

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