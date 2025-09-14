ప్రత్యేకంగా రాత్రిపూట అన్నం తినకుండా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కలిపి సలాడ్ లాగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
క్యారెట్, కీరా, టమోటా, క్యాబేజీ లాంటి కూరగాయలతో తయారుచేసిన సలాడ్ లో విటమిన్లు, ఫైబర్ బాగా లభిస్తాయి.
ఇవి శరీరంలో ఉండే హానికర కణాలను పోరాడి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తాయి.
రాత్రిపూట సలాడ్ తింటే జీర్ణక్రియ బాగా జరిగి శరీరం తేలికగా ఉంటుంది.
రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి ఇతర చిన్న పెద్ద వ్యాధులు కూడా దరిచేరవు.
ఈ చిన్న అలవాటు వల్ల ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడమే కాకుండా క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులనుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు.