Night Salad

ప్రత్యేకంగా రాత్రిపూట అన్నం తినకుండా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కలిపి సలాడ్ లాగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

Vishnupriya
Sep 14,2025
';

Vegetables

క్యారెట్, కీరా, టమోటా, క్యాబేజీ లాంటి కూరగాయలతో తయారుచేసిన సలాడ్ లో విటమిన్లు, ఫైబర్ బాగా లభిస్తాయి.

 ';

Antioxidants

ఇవి శరీరంలో ఉండే హానికర కణాలను పోరాడి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తాయి.

 ';

Digestion

రాత్రిపూట సలాడ్ తింటే జీర్ణక్రియ బాగా జరిగి శరీరం తేలికగా ఉంటుంది.

 ';

Immunity

రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి ఇతర చిన్న పెద్ద వ్యాధులు కూడా దరిచేరవు.

 ';

Cancer Free Life

ఈ చిన్న అలవాటు వల్ల ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడమే కాకుండా క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులనుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు.

 ';

VIEW ALL

Shiva Pooja: పితృ పక్షం.. సోమవారం శివుడ్ని ఇలా పూజించుకుంటే.. పితృ శాపాల నుంచి శాశ్వత విముక్తి..

Upma Recipe: నోరూరించే సాబుదాన ఉప్మా.. రోజు తింటే బంపర్ బెనిఫిట్స్..

Salad: రోజు ఈ సలాడ్ తింటే.. కళ్లు మూసుకొని 80 ఏళ్లు బ్రతుకొచ్చు..

Buttermilk: రోజు మజ్జిగ తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Read Next Story