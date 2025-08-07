Back pain Remedies: ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే.. నడుము నొప్పి శాశ్వతంగా పరార్..

Inamdar Paresh
Aug 07,2025
';

apple fruit:

నడుము నొప్పికి యాపిల్ పండు మంచి రెమిడీగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

 ';

water melon:

డైలీ వాటర్ మిలన్ తినేవారిలో డిస్క్ సమస్యలు అస్సలు దరిచేరవు.

 ';

work pressure:

అదే పనిగా గంటలు గంటలు ఒకే పొజిషన్ లో కూర్చొకుండా మధ్యలో పదినిముషాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి.

 ';

office work:

ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో లేచి అటు ఇటు నడిచి రిలాక్స్ అయితే నడుముపై ఒత్తిడి పడదు.

 ';

carrot juice:

క్యారెట్ జ్యూస్ లో ఉండే కారకాలు నడుము నొప్పిని శాశ్వతంగా చెక్ పెడతాయి.

 ';

clove water:

ఇంట్లో వేడి నీళ్లు మరిగించి దానిలో లవంగాలు, వెల్లుల్లి వేసి కాపడం పెట్టుకుంటే బ్యాక్ పెయిన్ పోతుంది.

 ';

papaya leaf:

బోప్పాయి పండు తొక్కల్ని, ఆకుల్ని నడుము దగ్గర నూనెలో కల్పి రాస్తే, నొప్పి మాయం అవుతుంది.

 ';

work relief:

సిస్టమ్, మన చెయిర్ సరైన దూరంలో, ఎత్తులో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.

 ';

disk pain:

చాలా సేపు కూర్చుని ఒక్కసారిగా లేచి బరువులు ఎత్తితే డిస్క్ పెయిన్ వస్తుంది.

';

VIEW ALL

Shravana masam: శ్రావణ మాసం.. శివయ్యను ఇలా పూజిస్తే ఇంట్లో సంపదల వర్షం..

Grapes Benefits: కొత్తగా పెళ్లైన జంటలకు వరం.. డైలీ రాత్రి గ్రేప్స్ జ్యూస్ తాగితే ఆ సమస్యలకు చెక్..

Monsoon Season: జిమ్ వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారా..?..ఈ తప్పులు అస్సలు చేయోద్దు..

Oats mistakes: ఓట్స్ తినడం ద్వారా…ఎన్నో ప్రయోజనాలు.. కానీ ఈ తప్పు చేస్తే అన్ని మాయం..
Read Next Story