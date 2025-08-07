నడుము నొప్పికి యాపిల్ పండు మంచి రెమిడీగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
డైలీ వాటర్ మిలన్ తినేవారిలో డిస్క్ సమస్యలు అస్సలు దరిచేరవు.
అదే పనిగా గంటలు గంటలు ఒకే పొజిషన్ లో కూర్చొకుండా మధ్యలో పదినిముషాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి.
ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో లేచి అటు ఇటు నడిచి రిలాక్స్ అయితే నడుముపై ఒత్తిడి పడదు.
క్యారెట్ జ్యూస్ లో ఉండే కారకాలు నడుము నొప్పిని శాశ్వతంగా చెక్ పెడతాయి.
ఇంట్లో వేడి నీళ్లు మరిగించి దానిలో లవంగాలు, వెల్లుల్లి వేసి కాపడం పెట్టుకుంటే బ్యాక్ పెయిన్ పోతుంది.
బోప్పాయి పండు తొక్కల్ని, ఆకుల్ని నడుము దగ్గర నూనెలో కల్పి రాస్తే, నొప్పి మాయం అవుతుంది.
సిస్టమ్, మన చెయిర్ సరైన దూరంలో, ఎత్తులో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.
చాలా సేపు కూర్చుని ఒక్కసారిగా లేచి బరువులు ఎత్తితే డిస్క్ పెయిన్ వస్తుంది.