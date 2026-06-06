Belly Fat Reduce Tips: మీ పొట్ట గుల్లలా బైటకు వచ్చిందా..?.. ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే కొవ్వు ఐస్ లా కరిగిపోవాల్సిందే..!
చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలతో సతమతమౌతున్నారు.
దీని వల్ల కొంత మందిజిమ్ లలో వెళ్లి గంటల కొద్ది రకరకాల జిమ్ లు చేస్తున్నారు.
ఉసిరి రసంను డైలీ రెండు పూటల తాగితే పొట్టచుట్టు ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
గంటల కొద్ది ఒకే పొశ్చర్ లో కూర్చొకుంటూ 30 నిముషాలకు ఒకసారి లేచి మరల కూర్చొవాలి.
క్యారెట్ జ్యూస్ పొట్ట చుట్టు, పిరుదుల వద్ద కొవ్వు పేరుకుని పొకుండా చూస్తుంది.
అధిక బరువు ఉన్న వారు రాత్రి పూట రెండు చపాతీలు, కొంచెం అన్నంతినడం బెటర్ అంటారు.
నిమ్మతొ చేసిన టీను బెల్లీ సమస్యలు ఉన్న వారు తాగితే వారం తిరక్కుండానే కొవ్వు కరిగిపొతుంది.
డైలీ రన్నింగ్, యోగాలు కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటి సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తాయి.
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