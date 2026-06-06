Belly Fat Reduce Tips: మీ పొట్ట గుల్లలా బైటకు వచ్చిందా..?.. ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే కొవ్వు ఐస్ లా కరిగిపోవాల్సిందే..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల బెల్లీ ఫ్యాట్ సమస్యలతో సతమతమౌతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

దీని వల్ల కొంత మందిజిమ్ లలో వెళ్లి గంటల కొద్ది రకరకాల జిమ్ లు చేస్తున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

ఉసిరి రసంను డైలీ రెండు పూటల తాగితే పొట్టచుట్టు ఉన్న కొవ్వు కరిగిపోతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

గంటల కొద్ది ఒకే పొశ్చర్ లో కూర్చొకుంటూ 30 నిముషాలకు ఒకసారి లేచి మరల కూర్చొవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

క్యారెట్ జ్యూస్ పొట్ట చుట్టు, పిరుదుల వద్ద కొవ్వు పేరుకుని పొకుండా చూస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

అధిక బరువు ఉన్న వారు రాత్రి పూట రెండు చపాతీలు, కొంచెం అన్నంతినడం బెటర్ అంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

నిమ్మతొ చేసిన టీను బెల్లీ సమస్యలు ఉన్న వారు తాగితే వారం తిరక్కుండానే కొవ్వు కరిగిపొతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

డైలీ రన్నింగ్, యోగాలు కూడా బెల్లీ ఫ్యాట్ వంటి సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 06, 2026

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