Egg Benefits: రోజూ కోడిగుడ్లు తింటే లావు అవుతారా? ఎన్ని తినొచ్చు?

Harish Darla
Nov 07,2025
';


గుడ్డు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ప్రొటీన్‌తో పాటు విటమిన్లు ఎ, బి12, బి2, డి, ఈ, బి6, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం ఉంటాయి.

 ';


కోడిగుడ్డులో ఉండే ప్రొటీన్లు కండరాలను నిర్మించడం సహా వాటిని బాగు చేస్తాయి. ఎముకలకు చాలా బలం.

 ';


గుడ్డుపై అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. అవి తింటే బరువు, కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతారని అంటారు మీకు తెలుసా?

 ';


అయితే కోడిగుడ్డు తింటే బరువు పెరుగుతారనేది అపోహ మాత్రమే అని ఆరోగ్య నిపుణులు తేల్చి చెప్పారు.

 ';


గుడ్లలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉండడం సహా ఆకలిని తగ్గించడం, జీర్ణక్రియను పెంచడం చేస్తుంది. దీంతో బరువు పెరిగే అవకాశమే లేదు.

 ';


అయితే కోడిగుడ్లు వండే సమయంలో నూనె, నెయ్యి వంటివి ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ కేలరీలు వస్తాయి.

 ';


అన్నింటికంటే ఉడకబెట్టిన గుడ్డు రోజూ తినడం ఎంతో శ్రేష్ఠం.

 ';


గుడ్ల పరిమాణం, నాణ్యత చాలా ముఖ్యం. శరీర అవసరాలకు సరిపడే గుడ్లును కొని తినండి.

 ';

