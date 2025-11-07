గుడ్డు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ప్రొటీన్తో పాటు విటమిన్లు ఎ, బి12, బి2, డి, ఈ, బి6, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం ఉంటాయి.
కోడిగుడ్డులో ఉండే ప్రొటీన్లు కండరాలను నిర్మించడం సహా వాటిని బాగు చేస్తాయి. ఎముకలకు చాలా బలం.
గుడ్డుపై అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. అవి తింటే బరువు, కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతారని అంటారు మీకు తెలుసా?
అయితే కోడిగుడ్డు తింటే బరువు పెరుగుతారనేది అపోహ మాత్రమే అని ఆరోగ్య నిపుణులు తేల్చి చెప్పారు.
గుడ్లలో ప్రొటీన్ పుష్కలంగా ఉండడం సహా ఆకలిని తగ్గించడం, జీర్ణక్రియను పెంచడం చేస్తుంది. దీంతో బరువు పెరిగే అవకాశమే లేదు.
అయితే కోడిగుడ్లు వండే సమయంలో నూనె, నెయ్యి వంటివి ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ కేలరీలు వస్తాయి.
అన్నింటికంటే ఉడకబెట్టిన గుడ్డు రోజూ తినడం ఎంతో శ్రేష్ఠం.
గుడ్ల పరిమాణం, నాణ్యత చాలా ముఖ్యం. శరీర అవసరాలకు సరిపడే గుడ్లును కొని తినండి.