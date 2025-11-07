గుడ్లు ప్రోటీన్తో నిండిన సూపర్ ఫుడ్.. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించి బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ డైట్లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరం లోని అదనపు కొవ్వు కరిగిపోతుంది.
ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య రెండు ఉడికించిన గుడ్లు, ఒక పండు, ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ లేదా నిమ్మరసం తీసుకోవాలి.
మధ్యాహ్నం భోజనంగా రెండు ఎగ్ వైట్లు, ఒక కప్పు వెజిటబుల్ సలాడ్, బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్ రైస్ తీసుకోవాలి.
సాయంత్రం స్నాక్గా ఒక ఉడికించిన గుడ్డు లేదా ఐదు బాదం పప్పులు, ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీ తాగాలి.
రాత్రి 8 గంటలలోపు రెండు ఎగ్ వైట్లతో హాఫ్ బాయిల్డ్ ఆమ్లెట్ లేదా వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకోవాలి.
రోజూ కనీసం మూడు నుంచి మూడున్నర లీటర్ల నీరు తాగడం తప్పనిసరి.
డైట్తో పాటు ప్రతిరోజు 30-45 నిమిషాలు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయాలి.
చక్కెర పదార్థాలు, స్వీట్స్, బేకరీ ఐటమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్ను పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి.
డైట్ సమయంలో శరీరంలో అసౌకర్యం అనిపిస్తే వెంటనే ఆపి, న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోవాలి.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.