Egg Weight Loss Diet: వారంలోనే 3 కిలోల బరువు తగ్గించే అద్భుత ఎగ్ డైట్ ప్లాన్..!!

Bhoomi
Nov 07,2025
';


గుడ్లు ప్రోటీన్‌తో నిండిన సూపర్ ఫుడ్.. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించి బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

 ';


ఈ డైట్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరం లోని అదనపు కొవ్వు కరిగిపోతుంది.

 ';


ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య రెండు ఉడికించిన గుడ్లు, ఒక పండు, ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ లేదా నిమ్మరసం తీసుకోవాలి.

 ';


మధ్యాహ్నం భోజనంగా రెండు ఎగ్ వైట్‌లు, ఒక కప్పు వెజిటబుల్ సలాడ్, బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్ రైస్ తీసుకోవాలి.

 ';


సాయంత్రం స్నాక్‌గా ఒక ఉడికించిన గుడ్డు లేదా ఐదు బాదం పప్పులు, ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ లేదా బ్లాక్ కాఫీ తాగాలి.

 ';


రాత్రి 8 గంటలలోపు రెండు ఎగ్ వైట్‌లతో హాఫ్ బాయిల్డ్ ఆమ్లెట్ లేదా వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకోవాలి.

 ';


రోజూ కనీసం మూడు నుంచి మూడున్నర లీటర్ల నీరు తాగడం తప్పనిసరి.

 ';


డైట్‌తో పాటు ప్రతిరోజు 30-45 నిమిషాలు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయాలి.

 ';


చక్కెర పదార్థాలు, స్వీట్స్, బేకరీ ఐటమ్స్, కూల్ డ్రింక్స్‌ను పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి.

 ';


డైట్ సమయంలో శరీరంలో అసౌకర్యం అనిపిస్తే వెంటనే ఆపి, న్యూట్రిషనిస్ట్ సలహా తీసుకోవాలి.

 ';

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

 ';

