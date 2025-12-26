Egg Gravy Curry: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చెట్టినాడ్ ఎగ్ కర్రీ..లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Harish Darla
Dec 26,2025
';

కావాల్సిన పదార్థాలు

4 గుడ్లు, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, దనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు, పోపు దినుసులు

 ';


ముందుగా కోడిగుడ్లు ఉడికించి, పాన్‌లో కొద్దిగా నూనె పోసి, ఉప్పు, కారంలో గుడ్లు కొద్దిగా వేయించాలి.

 ';


గుడ్లు తీసేసి అదే నూనెలో పోపు దినుసులు, కరివేపాకు వేసి దోరగా వేయించాలి

 ';


ఆ వెంటనే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయించి.. కొద్దిసేపటికి అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు చేయాలి.

 ';


టమాటాలు గ్రైండ్ చేసుకోని బాగా వేయించుకొని పసుపు, కారం, దనియాల పొడి, కావాల్సినంత ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.

 ';


ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా నీరు పోసుకొని సన్నని మంటపై వేడి చేయాలి.

 ';


చివరిగా ఉడికించిన గుడ్లు వేసుకొని 5 నిమిషాల పాటు పెట్టి, బాగా ఉడికించాలి. చివరిగా కొత్తిమీర వేసి తీసేయాలి.

 ';

VIEW ALL

Brinjal: వంకాయలు ఇలా తింటే.. చర్మ సమస్యలు తప్పవు..

Soft Roti: చలికాలంలో రోటీలు మెత్తగా రావాలంటే ఈ టిప్స్‌ ఫాలో అవ్వండి..

Flax seeds: ఈ ఒక్క విత్తనం బరువు తగ్గిస్తుంది..!

ABC: ఏబీసీ జ్యూస్‌తో షాకింగ్‌ బెనిఫిట్స్‌..!
Read Next Story