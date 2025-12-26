4 గుడ్లు, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, దనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు, పోపు దినుసులు
ముందుగా కోడిగుడ్లు ఉడికించి, పాన్లో కొద్దిగా నూనె పోసి, ఉప్పు, కారంలో గుడ్లు కొద్దిగా వేయించాలి.
గుడ్లు తీసేసి అదే నూనెలో పోపు దినుసులు, కరివేపాకు వేసి దోరగా వేయించాలి
ఆ వెంటనే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయించి.. కొద్దిసేపటికి అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు చేయాలి.
టమాటాలు గ్రైండ్ చేసుకోని బాగా వేయించుకొని పసుపు, కారం, దనియాల పొడి, కావాల్సినంత ఉప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా నీరు పోసుకొని సన్నని మంటపై వేడి చేయాలి.
చివరిగా ఉడికించిన గుడ్లు వేసుకొని 5 నిమిషాల పాటు పెట్టి, బాగా ఉడికించాలి. చివరిగా కొత్తిమీర వేసి తీసేయాలి.