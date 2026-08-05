Egg Benefits: గుడ్డును ఇలా ఉపయోగిస్తే.. పొడవైన జట్టు, ముఖంపై అందమైన మెరుపు మీ సొంతం..!

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

చాలా మంది యువతీ, యువకులు తరచుగా జుట్టు రాలడం సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

మరికొంత మంది ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలతో సతమతమౌతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

ఇలాంటి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జుట్టు రాలడంతో పాటు, ముఖంపై మచ్చలు నయమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

గుడ్డును గోరు వెచ్చని నూనెలో వేసి ఆ మిశ్రమంను స్నానంచేసే ముందు పది నిముషాలు జుట్టుకు పూయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

ఆతర్వాత తనస్నానం చేస్తే జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

ముఖంకు గుడ్డును అప్లై చేస్తే మొటిమలు, మచ్చలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

గుడ్డును తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ పెరగటంతో పాటు జీవక్రియలు ప్రభావితం అవుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Aug 05, 2026

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