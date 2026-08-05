Egg Benefits: గుడ్డును ఇలా ఉపయోగిస్తే.. పొడవైన జట్టు, ముఖంపై అందమైన మెరుపు మీ సొంతం..!
చాలా మంది యువతీ, యువకులు తరచుగా జుట్టు రాలడం సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
మరికొంత మంది ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలతో సతమతమౌతారు.
ఇలాంటి వారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే జుట్టు రాలడంతో పాటు, ముఖంపై మచ్చలు నయమౌతాయి.
గుడ్డును గోరు వెచ్చని నూనెలో వేసి ఆ మిశ్రమంను స్నానంచేసే ముందు పది నిముషాలు జుట్టుకు పూయాలి.
ఆతర్వాత తనస్నానం చేస్తే జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు ఉండవు.
ముఖంకు గుడ్డును అప్లై చేస్తే మొటిమలు, మచ్చలు పూర్తిగా నయమౌతాయి.
గుడ్డును తినేవారిలో ఇమ్యునిటీ పెరగటంతో పాటు జీవక్రియలు ప్రభావితం అవుతాయి.
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