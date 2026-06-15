Eggs in Monsoon: వర్షాకాలంలో డైలీ ఒక గుడ్డు తింటే.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలన్ని మటాష్..!
గుడ్డులో అనేక రకాలు పోషకాలు, ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రోజు ఒక గుడ్డు తింటే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.
డైలీ పరగడుపున ఒక గుడ్డు తింటే పీరియడ్స్ లో కలిగే పొత్తికడుపు నొప్పి ఉండదు.
ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కు పిండం బలవర్దకంగా పెరిగేందుకు కావాల్సిన గుణాలు దీనిలో ఉంటాయి.
రన్నింగ్, యోగాలు, జిమ్ లకు చేసే వారికి గుడ్డు వెంటనే శక్తిని ఇస్తుంది.
గుడ్డులోని తెల్లసోనతో పాటు, పచ్చని సోనను జుట్టుకు పెట్టుకుంటే జుట్టు రాలిపొదు.
ఒత్తిడి, కడుపు నొప్పి, మొదలైన సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ను ఇస్తుంది.
జుట్టు చిట్లి పొవడం లేదా తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ను ఇస్తుంది.
అందుకే రోజు ఒక గుడ్డును తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
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