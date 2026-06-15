Eggs in Monsoon: వర్షాకాలంలో డైలీ ఒక గుడ్డు తింటే.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలన్ని మటాష్..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

గుడ్డులో అనేక రకాలు పోషకాలు, ఆరోగ్యంకు మేలు చేసే గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

రోజు ఒక గుడ్డు తింటే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బైటపడవచ్చు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

డైలీ పరగడుపున ఒక గుడ్డు తింటే పీరియడ్స్ లో కలిగే పొత్తికడుపు నొప్పి ఉండదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కు పిండం బలవర్దకంగా పెరిగేందుకు కావాల్సిన గుణాలు దీనిలో ఉంటాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

రన్నింగ్, యోగాలు, జిమ్ లకు చేసే వారికి గుడ్డు వెంటనే శక్తిని ఇస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

గుడ్డులోని తెల్లసోనతో పాటు, పచ్చని సోనను జుట్టుకు పెట్టుకుంటే జుట్టు రాలిపొదు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

ఒత్తిడి, కడుపు నొప్పి, మొదలైన సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ను ఇస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

జుట్టు చిట్లి పొవడం లేదా తెల్ల వెంట్రుకల సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ ను ఇస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

అందుకే రోజు ఒక గుడ్డును తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 15, 2026

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