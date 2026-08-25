మిలాద్-ఉన్-నబి 2026 తెలుగు కోట్స్..మీకోసం..!!
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
పవిత్రమైన ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి 2026 సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హృదయపూర్వక ఈద్ ముబారక్
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
మహమ్మద్ ప్రవక్త చూపిన ప్రేమ, కరుణ, సోదరభావ మార్గంలో నడుస్తూ సంతోషంగా జీవిద్దాం. ఈద్ ముబారక్
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
ఈ పవిత్రమైన రోజున ఆ అల్లాహ్ దివ్యమైన ఆశీస్సులు మీ ఇంట ఆనందం, శాంతిని నింపాలని కోరుకుంటూ.. ఈద్ ముబారక్
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ మీ ప్రార్థనలను స్వీకరించి, మీ జీవితంలో శ్రేయస్సును ప్రసాదించుగాక
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
మానవాళికి శాంతి, దయ, సమానత్వాన్ని అందించిన దైవప్రవక్త మహమ్మద్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
ఈ పవిత్ర పండుగ వేళ మీ కష్టాలన్నీ తొలిగిపోయి, మీ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో వెలిగిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
అల్లాహ్ కరుణాకటాక్షాలు మీ కుటుంబంపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. మిలాద్-ఉన్-నబి శుభాకాంక్షలు
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
సమాజంలో ఐక్యత, ఆత్మీయతలు వర్ధిల్లాలని, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వెలుగులు నిండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. ఈద్ ముబారక్
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
ప్రవక్త దివ్యమైన బోధనలు మీ ప్రతి అడుగులోనూ సరైన మార్గదర్శకత్వాన్ని, విజయాన్ని అందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
మీకు, మీ ఆత్మీయులకు ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబి 2026 పండుగ శుభాకాంక్షలు
Published by:
Bhoomi
| Aug 25, 2026
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