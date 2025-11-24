రోజుకు 30 నిమిషాల వేగంగా నడక లివర్లో నిల్వైన కొవ్వును తగ్గించి మెటాబాలిజాన్ని పెంచుతుంది.
వారం లో 3–4 సార్లు జాగింగ్ చేస్తే శరీర బరువు తగ్గి, లివర్ ఫ్యాట్ శాతం వేగంగా తగ్గుతుంది.
ఇంట్లో స్టేషనరీ సైక్లింగ్ అయినా, బయట సైక్లింగ్ అయినా లివర్పై ఉండే ఫ్యాట్ ను బర్న్ చేయడంలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఈ యోగా ఆసనం లివర్ ప్రాంతానికి రక్తప్రసరణను పెంచి, లివర్ను డిటాక్స్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
రోజుకు 10–12 రౌండ్స్ సూర్యనమస్కారం చేస్తే లివర్ ఫంక్షన్ మెరుగై కొవ్వు నిల్వలు తగ్గుతాయి.
కోర్ మసిల్స్ బలపడడంతో పాటు శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది, తద్వారా లివర్పై ఉండే ఫ్యాట్ అంచెలంచెలుగా తగ్గుతుంది.
కడుపు భాగంలో ఉన్న అతి కొవ్వును కరిగించడం ద్వారా లివర్పై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
ఈ రకం వ్యాయామాలు వేగంగా కాలరీలు బర్న్ చేసి ఫ్యాటీ లివర్ రిస్క్ను తగ్గిస్తాయి.
శరీరాన్ని యాక్టివ్గా ఉంచి కొవ్వు నిల్వలను క్రమంగా తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
వ్యాయామాలు రోజూ 30–40 నిమిషాలు, వారం లో 5 రోజులు చేస్తే ఫ్యాటీ లివర్కు గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి.