Tips To Reverse Fatty Liver: ఫ్యాటీ లివర్ తగ్గించే 5 సింపుల్ వ్యాయామాలు ఇవే..!!

Bhoomi
Nov 24,2025
';

బ్రిస్క్ వాకింగ్

రోజుకు 30 నిమిషాల వేగంగా నడక లివర్‌లో నిల్వైన కొవ్వును తగ్గించి మెటాబాలిజాన్ని పెంచుతుంది.

 ';

జాగింగ్ / లైట్ రన్నింగ్

వారం లో 3–4 సార్లు జాగింగ్ చేస్తే శరీర బరువు తగ్గి, లివర్ ఫ్యాట్ శాతం వేగంగా తగ్గుతుంది.

 ';

సైక్లింగ్

ఇంట్లో స్టేషనరీ సైక్లింగ్ అయినా, బయట సైక్లింగ్ అయినా లివర్‌పై ఉండే ఫ్యాట్‌ ను బర్న్ చేయడంలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

 ';

భుజంగాసనం

ఈ యోగా ఆసనం లివర్ ప్రాంతానికి రక్తప్రసరణను పెంచి, లివర్‌ను డిటాక్స్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

 ';

సూర్యనమస్కారం

రోజుకు 10–12 రౌండ్స్ సూర్యనమస్కారం చేస్తే లివర్ ఫంక్షన్ మెరుగై కొవ్వు నిల్వలు తగ్గుతాయి.

 ';

ప్లాంక్ వ్యాయామం

కోర్ మసిల్స్ బలపడడంతో పాటు శరీర బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది, తద్వారా లివర్‌పై ఉండే ఫ్యాట్ అంచెలంచెలుగా తగ్గుతుంది.

 ';

లెగ్ రైజ్ ఎక్సర్సైజ్

కడుపు భాగంలో ఉన్న అతి కొవ్వును కరిగించడం ద్వారా లివర్‌పై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

 ';

ఏరోబిక్ డాన్స్

ఈ రకం వ్యాయామాలు వేగంగా కాలరీలు బర్న్ చేసి ఫ్యాటీ లివర్ రిస్క్‌ను తగ్గిస్తాయి.

 ';

స్ట్రెచింగ్

శరీరాన్ని యాక్టివ్‌గా ఉంచి కొవ్వు నిల్వలను క్రమంగా తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

 ';


వ్యాయామాలు రోజూ 30–40 నిమిషాలు, వారం లో 5 రోజులు చేస్తే ఫ్యాటీ లివర్‌కు గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి.

 ';

VIEW ALL

Tomato: టమోటా లేకున్నా చేసుకునే 10 రకాల కూరలు ఇవే.. !!

Morning Habit: లడ్డులా ఉండే మీరు తీగల అవ్వాలంటే ఉదయాన్నే ఇది చేయండి

ప్రతిరోజూ టమాటాలు తింటే ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో తెలుసా?

Anil Ravipudi Top Movies: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కెరీర్ లో టాప్ చిత్రాలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ చిత్రానిదే..
Read Next Story