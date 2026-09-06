రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ గింజలు తింటే.. షుగర్ కంట్రోల్ ఖాయం..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపు గింజలలోని మూలకాలు జీర్ణ రసాల ఉత్పత్తిని పెంచి ఆహారం త్వరగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
భోజనం తర్వాత కొద్దిగా సోంపు తింటే కడుపులో గ్యాస్ పట్టేయడం, అజీర్తి, ఉబ్బరం సమస్యలు వెంటనే తగ్గుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
ఇది సహజసిద్ధమైన మౌత్ ఫ్రెష్నర్ గా పనిచేస్తుంది. సోంపు నమలడం వల్ల నోటిలోని బాక్టీరియా నశించి శ్వాస తాజాగా మారుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఇది రక్తపోటును సమతుల్యం చేయడంలో దోహదపడుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపు టీ లేదా సోంపు నీరు రోజూ తాగడం వల్ల మెటబాలిజం పెరిగి శరీరంలోని అనవసర కొవ్వు కరుగుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపులో ఉండే విటమిన్-ఏ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపులోని రసాయనాలు రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి, చర్మంపై మొటిమలు తగ్గడానికి, మెరుపు రావడానికి తోడ్పడతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
సోంపు గింజలకు శరీరాన్ని చల్లబర్చే గుణం ఉంది, ఇది కడుపులో మంట, వేడిని తగ్గిస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
విటమిన్-సి, ఇతర పోషకాలు శరీరంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణనిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
పీరియడ్స్ సమయంలో వచ్చే కడుపు నొప్పి, తిమ్మిర్ల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి సోంపు నీరు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 06, 2026
VIEW ALL
Read Next Story