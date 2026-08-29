పరిగడుపున ఈ నీరు తాగితే.. మధుమేహానికి ఇక బైబై..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా డయాబెటిస్ కేసులు ఊహించని స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయి..
చిన్న వయసులోనే చాలామంది యువత డయాబెటిస్ బహరిన పడుతున్నారు. దీని కారణంగా తొందరగానే ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.
డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న చాలామందిలో షుగర్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరగడం తగ్గడం అతి సమస్యలు వస్తాయి.
మధుమేహంతో బాధపడేవారు ఎప్పటికప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది.. లేకపోతే ఎన్నో రకాల సమస్యలు రావచ్చు.
ముఖ్యంగా షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి మెంతుల నీరు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మెంతుల నీటిని ఎప్పుడూ తాగడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ సులభంగా కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పరిగడుపున ఉదయాన్నే తాగితే ఎంతో మంచిది.
మెంతుల నీటిలో కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, రాగి, కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి.
అలాగే ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ తో పాటు సపోనిన్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు, ఆల్కలాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి..
మెంతుల్లో ఉండే సాల్యుబుల్ ఫైబర్ మరియు అమైనో ఆమ్లాలు కార్బోహైడ్రేట్ల శోషణను నెమ్మదించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి..
దీంతో సులభంగా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెరుగుతుంది. ఇది డయాబెటిస్ నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది.
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