పరిగడుపున ఈ నీరు తాగితే.. మధుమేహానికి ఇక బైబై..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

ప్రపంచవ్యాప్తంగా డయాబెటిస్ కేసులు ఊహించని స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

చిన్న వయసులోనే చాలామంది యువత డయాబెటిస్ బహరిన పడుతున్నారు. దీని కారణంగా తొందరగానే ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న చాలామందిలో షుగర్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరగడం తగ్గడం అతి సమస్యలు వస్తాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

మధుమేహంతో బాధపడేవారు ఎప్పటికప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ ను కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది.. లేకపోతే ఎన్నో రకాల సమస్యలు రావచ్చు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

ముఖ్యంగా షుగర్ లెవెల్స్ నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి మెంతుల నీరు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయుర్వేద నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

మెంతుల నీటిని ఎప్పుడూ తాగడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ సులభంగా కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పరిగడుపున ఉదయాన్నే తాగితే ఎంతో మంచిది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

మెంతుల నీటిలో కరిగే ఫైబర్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. అంతే కాకుండా ఐరన్, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, రాగి, కాల్షియం అధికంగా ఉంటాయి.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

అలాగే ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ తో పాటు సపోనిన్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు, ఆల్కలాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

మెంతుల్లో ఉండే సాల్యుబుల్ ఫైబర్ మరియు అమైనో ఆమ్లాలు కార్బోహైడ్రేట్ల శోషణను నెమ్మదించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి..

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

దీంతో సులభంగా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెరుగుతుంది. ఇది డయాబెటిస్ నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది.

Published by: Dharmaraju Dhurishetty | Aug 29, 2026

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