చాపల పులుసులో మామిడి కాయ ముక్కలు వేస్తే రుచే వేరేలా ఉంటుంది. పులుపు రుచి.. తినడానికి మరింత బావుంటుంది.
చేప రుచికి మామిడి పులుపు కలవడంతో పులుసు ఘాటు..రుచి రెండూ సూపర్ గా వస్తాయి.
మామిడి కాయ వేసిన పులుసు వాసనే చాలా బాగుంటుంది. తినేవారికి ఆకలి రెట్టింపు అవుతుంది.
అంతేకాకుండా మామిడి కాయలో ఉండే సహజ ఆమ్లాలు చేప ముక్కలను మరింత మృదువుగా చేస్తాయి. తినడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మామిడికాయ.. విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందించి.. గుండె, జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
అందుకే ఆంధ్రా, తెలంగాణలో చాలామంది చేపల పులుసులో మామిడి తప్పనిసరిగా వేస్తారు.
ఒక్కసారి మామిడి వేసిన చేపల పులుసు రుచి చూస్తే ఇక దానిని మర్చిపోలేరు.