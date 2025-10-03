Raw Mango Taste

చాపల పులుసులో మామిడి కాయ ముక్కలు వేస్తే రుచే వేరేలా ఉంటుంది. పులుపు రుచి.. తినడానికి మరింత బావుంటుంది.

Vishnupriya
Oct 03,2025
Perfect Combination

చేప రుచికి మామిడి పులుపు కలవడంతో పులుసు ఘాటు..రుచి రెండూ సూపర్ గా వస్తాయి.

Aromatic Flavor

మామిడి కాయ వేసిన పులుసు వాసనే చాలా బాగుంటుంది. తినేవారికి ఆకలి రెట్టింపు అవుతుంది.

Soft Fish Curry

అంతేకాకుండా మామిడి కాయలో ఉండే సహజ ఆమ్లాలు చేప ముక్కలను మరింత మృదువుగా చేస్తాయి. తినడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది.

Healthy Benefits

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మామిడికాయ.. విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందించి.. గుండె, జీర్ణక్రియ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

Popular Dish

అందుకే ఆంధ్రా, తెలంగాణలో చాలామంది చేపల పులుసులో మామిడి తప్పనిసరిగా వేస్తారు.

Final Tip

ఒక్కసారి మామిడి వేసిన చేపల పులుసు రుచి చూస్తే ఇక దానిని మర్చిపోలేరు.

