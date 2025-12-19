పెరుగుతో చేపలు కలిపి తినడం మంచిది కాదు. జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.
పెరుగుతో కొన్ని పండ్లు కలిపితే కడుపు ఉబ్బరం కలగవచ్చు. అసౌకర్యం పెరుగుతుంది.
అధిక ఉప్పుతో.. పెరుగు కలిపితే శరీరంలో నీరు నిల్వ అవుతుంది. బరువు పెరగవచ్చు.
వేడి ఆహారంతో పెరుగు కలిపి తినడం జీర్ణక్రియకు ఇబ్బంది. కడుపు నొప్పి రావచ్చు.
రాత్రి ఆలస్యంగా పెరుగు తినడం చలిని పెంచుతుంది. దగ్గు, జలుబు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
పెరుగును అన్నంతో లేదా కూరగాయలతో కలిపి తినడం మంచిది. .
సరైన కలయికలు పాటిస్తే పెరుగు లాభాలు పూర్తిగా దక్కుతాయి. శరీరం సౌకర్యంగా ఉంటుంది.