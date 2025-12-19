Fish Warning

పెరుగుతో చేపలు కలిపి తినడం మంచిది కాదు. జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు.

Vishnupriya
Dec 19,2025
Fruit Mix

పెరుగుతో కొన్ని పండ్లు కలిపితే కడుపు ఉబ్బరం కలగవచ్చు. అసౌకర్యం పెరుగుతుంది.

Salt Clash

అధిక ఉప్పుతో.. పెరుగు కలిపితే శరీరంలో నీరు నిల్వ అవుతుంది. బరువు పెరగవచ్చు.

Hot Foods

వేడి ఆహారంతో పెరుగు కలిపి తినడం జీర్ణక్రియకు ఇబ్బంది. కడుపు నొప్పి రావచ్చు.

Night Intake

రాత్రి ఆలస్యంగా పెరుగు తినడం చలిని పెంచుతుంది. దగ్గు, జలుబు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

Right Pairing

పెరుగును అన్నంతో లేదా కూరగాయలతో కలిపి తినడం మంచిది. .

Healthy Habit

సరైన కలయికలు పాటిస్తే పెరుగు లాభాలు పూర్తిగా దక్కుతాయి. శరీరం సౌకర్యంగా ఉంటుంది.

