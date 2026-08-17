రోజుకో స్పూన్ ఈ గింజలు తింటే చాలు.. గుండె సమస్యలకు చెక్..!
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
అవిసె గింజల్లో ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కేవలం శక్తిని ఇవ్వడమే కాదు అజీర్తి, హార్మోనల్ సమస్యలు, గుండె జబ్బుల నుంచి కాపాడుతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
విపరీతమైన గ్యాస్, తేన్పులతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఆయిల్ ఫుడ్ తింటే ఆ అవస్థ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
అజీర్తితో ఇబ్బంది పడేవారు ఎక్కువగా ఉంటారు. బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అలాంటి వారికి అవిసెగింజలు వరంలాంటివి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
అవిసె గింజల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే మలబద్ధకం కూడా తగ్గుతుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
గోరువెచ్చని పాలలో ఓ టేబుల్ స్పూన్ అవిసె గింజల పొడి కలుపుకుని తింటే అజీర్తి, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
మహిళల్లో వచ్చే హార్మోన్ సమస్యలకు అవిసె గింజలు చెక్ పెడతాయి. అవిసె గింజల్లో ఉండే లిగ్నోన్, ఫైట్ ఈస్ట్రోజన్ కంపౌండ్స్ హార్మోనల్ సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
వాకింగ్, జాగింగ్ తోపాటు ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గుండె జబ్బులు రావు. రోజూ డైట్లో అవిసె గింజలు తీసుకుంటే గుండె బలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
ఇందులో ఉండే ఒమేగా 3ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుండెను బలంగా ఉంచుతాయి. గుండెకే కాదు మెదడుకి కూడా మేలు చేస్తాయి. రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
అవిసెగింజల పొడిని అన్నంలో కానీ, స్మూతీలు, జ్యూసులలో కలిపి తాగవచ్చు. నీళ్లలో నానబెట్టి పరగడుపున తీసుకుంటే జీర్ణశక్తి మెరగవుతుంది. ఒక టేబుల్ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Aug 17, 2026
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