Long Hair: మీ జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్ గా కావాలా..?..ఈ చిట్కాలు మీ కోసం..!
చాలా మంది యువతీ, యువకులు జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు.
బొప్పాయి తినేవారిలో తెల్లజుట్టు రావడం వంటి సమస్యలుండవు.
డైలీ యాపిల్ పండు తినేవారిలో జుట్టు పొడవుగా పెరుగుతుంది.
బైటకు వెళ్లే టప్పుడు స్కార్ఫ్ లను తప్పకుండా వేసుకొవాలి.
గుడ్డులోని గుణాలు వెంట్రుకల్ని కుదుళ్ల నుంచి స్ట్రాంగ్ గా చేస్తాయి.
ఎక్కువగా షాంపులను వాడటం వల్ల జుట్టు చిట్లిపోయి రాలిపోతుంది..
అరటి పండు తొక్కల్ని అప్లై చేసిన కూడా జుట్టు రాలడం నయమౌతుంది.
జామ పండ్లను తినే వారిలో వెంట్రుకలు చాలా స్మూత్ గా, పొడవుగా ఉంటాయి.
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