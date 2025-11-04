నడక చేసే సమయంలో కాళ్లకు సరైన చెప్పులు వేసుకోవాలి. అవి సౌకర్యంగా ఉండాలి, కాళ్లకు నొప్పి రాకుండా చూడాలి. తప్పు చెప్పులు కాళ్ల కండరాలకు హాని చేస్తాయి.
నడుస్తూ తల, భుజాలు, వెన్న సరిగ్గా ఉంచాలి. ఇది మోకాళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గిస్తుంది.
మొదటి రోజు నుంచే ఎక్కువ దూరం నడవకండి. రోజురోజుకి కొంచెం కొంచెంగా పెంచుకుంటూ పోతే శరీరం అలవాటు పడుతుంది.
నడకకు వెళ్లే ముందు రెండు గ్లాసులు నీరు తాగండి. డీహైడ్రేషన్ వల్ల శరీరానికి నష్టం కలగవచ్చు.
ఎత్తుపల్లాలు లేదా రహదారి పక్కన కాకుండా సమతల ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి. అలసినప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకోండి.
నడుస్తూ నొప్పి లేదా అలసటగా అనిపిస్తే వెంటనే ఆగి కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
రోజూ ఒకే చోట నడక బోర్గా అనిపించవచ్చు. కొత్త ప్రదేశాల్లో నడక కొనసాగించండి.
ఇతరుల్లా ఎక్కువ కిలోమీటర్లు నడవలేకపోయినా మీ సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు నడవండి.
ఉదాహరణకు, “ఈ రోజు 5 కి.మీ. నడుస్తాను” అని నిర్ణయించుకోండి. అలా చేయడం ద్వారా ప్రోత్సాహం పెరుగుతుంది.
నడక పూర్తయిన తర్వాత శరీరాన్ని కొంత స్ట్రెచ్ చేయండి. ఇది కండరాల నొప్పి తగ్గిస్తుంది.