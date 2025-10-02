Hair Growth Foods: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలంటే.. పనికిరాని చిట్కాలు పక్కనపెట్టి.. ఈ ఫుడ్ తినండి..!!

Bhoomi
Oct 02,2025
గుడ్లు

గుడ్లు జుట్టుకు అత్యంత అవసరమైన ప్రోటీన్, బయోటిన్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం జుట్టు పెరుగుతుంది. జుట్టు రూట్‌స్‌ను బలంగా ఉంచుతుంది.

పాలకూర

పాలకూరలో ఐరన్, విటమిన్ A, C, ఫోలేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవి జుట్టు ఫోలికల్స్ ను పుష్కలంగా ఉంచి జుట్టు బలంగా పెరగడానికి సహాయపడతాయి.

వాల్‌నట్స్

వాల్‌నట్స్ లోని ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, విటమిన్ E జుట్టును మెరిసేలా చేస్తాయి.

సాల్మాన్ చేప

ఓమెగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రోటీన్ తో నిండిన సల్మాన్ ఫిష్ జుట్టుకు హైడ్రేషన్ ఇస్తుంది. జుట్టు పొడవు పెరుగుతుంది. చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

అవొకాడో

అవొకాడోలోని హెల్తీ ఫ్యాట్స్, విటమిన్ E జుట్టును మృదువుగా, బలంగా ఉంచుతుంది. స్కాల్ప్‌లో న్యూట్రియెంట్స్‌ను అందిస్తుంది.

స్విట్ పొటాటో

స్విట్ పొటాటో బీటా-కారోటిన్ సమృద్ధిగా ఉండి.. విటమిన్ A గా మారి జుట్టు ఫోలికల్స్‌ను పుష్కలంగా పోషిస్తుంది. జుట్టు వేగంగా పెరగడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.

బీన్‌లు

బీన్‌లు, పప్పులు, లెగ్యూమ్స్ ప్రోటీన్, జింక్, ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు పతనం తగ్గించడంలో, రూట్ బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

బెర్రీస్

స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, రాస్బెర్రీ లాంటి ఫ్రూట్స్ విటమిన్ C, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్‌ పుష్కలంగా అందిస్తాయి. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి జుట్టును రక్షించి, ఫోలికల్స్ ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

ఓట్స్

ఓట్స్ లో ఐరన్, జింక్, విటమిన్ B సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఓట్స్ తీసుకోవడం జుట్టుకు శక్తిని ఇస్తుంది. న్యూట్రియెంట్స్ ను అందిస్తుంది.

యోగర్ట్

ప్రోటీన్, విటమిన్ B5, ప్రోబయోటిక్స్ ఉన్న యోగర్ట్ జుట్టుకు బలాన్ని ఇస్తుంది. స్కాల్ప్ ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

