Strong Teeth Tips: మీ పళ్లు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఈ ఆహారాలు ఖచ్చితంగా తినండి!
కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉండే పాలు, పెరుగు వంటివి పళ్లను బలంగా ఉంచుతాయి.
ఆపిల్ సహజమైన టూత్ క్లీనర్లా పనిచేస్తుంది. లాలాజలం పెంచి బ్యాక్టీరియా తగ్గిస్తుంది.
ఆకుకూరల్లో కాల్షియం, ఫోలేట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దంత ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
బాదంలో కాల్షియం, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండి పంటి బలానికి ఉపయోగపడతాయి.
నువ్వులు కాల్షియం రిచ్. పళ్లపై ఉండే ప్లాక్ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
క్యారెట్ క్రంచీ ఫుడ్ కావడంతో పళ్లను శుభ్రం చేసి.. గమ్ హెల్త్ మెరుగుపరుస్తుంది.
