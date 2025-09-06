Healthy Lifestyle After 30

మీకు 30 ఏళ్లు దాటితే ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఎంత దూరం పెడితే అంత మంచిది..

Vishnupriya
Sep 06,2025
Foods To Avoid

30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు అధికంగా చక్కెర లేదా స్వీట్లు తినడం వల్ల.. మొటిమలు, ముడతలు చాలా త్వరగా వస్తాయి.

Diet For 30 Yrs Age

కాబట్టి రోజుకి ఒక స్పూన్ కి మించి చక్కెర తినకుండా ఉండడం మంచిది.

Salt Intake After 30

వయసు పెరిగే కొద్దీ ఉప్పు తినడం కూడా తగ్గించుకోవాలి.

Diet Plan After 30

30 ఏళ్లు దాచిన తర్వాత ఉప్పు ఎక్కువ తినడం వల్ల బిపి, థైరాయిడ్ సమస్యలు లాంటివి వస్తాయి.

Coffee Intake After 30

అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా 30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు కాఫీకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.

Best Drink For 30’s People

ఉదయం లేవగానే కాఫీ, టీ బదులు గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తుంది.

