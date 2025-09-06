మీకు 30 ఏళ్లు దాటితే ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఎంత దూరం పెడితే అంత మంచిది..
30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు అధికంగా చక్కెర లేదా స్వీట్లు తినడం వల్ల.. మొటిమలు, ముడతలు చాలా త్వరగా వస్తాయి.
కాబట్టి రోజుకి ఒక స్పూన్ కి మించి చక్కెర తినకుండా ఉండడం మంచిది.
వయసు పెరిగే కొద్దీ ఉప్పు తినడం కూడా తగ్గించుకోవాలి.
30 ఏళ్లు దాచిన తర్వాత ఉప్పు ఎక్కువ తినడం వల్ల బిపి, థైరాయిడ్ సమస్యలు లాంటివి వస్తాయి.
అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా 30 ఏళ్లు దాటిన వాళ్ళు కాఫీకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది.
ఉదయం లేవగానే కాఫీ, టీ బదులు గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగడం ఆరోగ్యానికి మంచి చేస్తుంది.