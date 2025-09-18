ఐరన్ లోపం వల్ల శరీరంలో రక్తహీనత ఏర్పడి అలసట, నీరసంగా అనిపిస్తుంది. తల తిరగడం, ఏ పని చేసినా ఏకాగ్రతా ఉండదు. చికాకు, చర్మం పాలిపోతుంది.
ఊపిరి ఆడనట్లుగా, గుండె దడ, గోళ్లలో బలం లేకపోవడం, జుట్టు రాలిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ గింజలు తింటే ఐరన్ పెరుగుతుంది. ఆ గింజలు ఏవో చూద్దాం.
శరీరానికి శక్తి ఇస్తాయి. మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు, మంచి నిద్రకు సహాయపడతాయి.
వంటకాలకు రుచి ఇస్తాయి. ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
ఐరన్, సెలీనియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ E పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఐరన్ కూడా అందిస్తాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.
ఐరన్, ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3 ఉండటం వల్ల ఎముకల బలం, జీర్ణక్రియకు మంచివి.
ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ అధికంగా ఉంటాయి. శరీరానికి సహజ శక్తిని ఇస్తాయి.
అధిక ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారం. రక్తంలో ఐరన్ స్థాయిని పెంచుతుంది.