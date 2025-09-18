మటన్, చికెన్ కాదు..గుప్పెడు ఈ గింజలు తింటే వెయ్యి ఏనుగుల బలం..!!

Bhoomi
Sep 18,2025
';


ఐరన్ లోపం వల్ల శరీరంలో రక్తహీనత ఏర్పడి అలసట, నీరసంగా అనిపిస్తుంది. తల తిరగడం, ఏ పని చేసినా ఏకాగ్రతా ఉండదు. చికాకు, చర్మం పాలిపోతుంది.

';


ఊపిరి ఆడనట్లుగా, గుండె దడ, గోళ్లలో బలం లేకపోవడం, జుట్టు రాలిపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ గింజలు తింటే ఐరన్ పెరుగుతుంది. ఆ గింజలు ఏవో చూద్దాం.

';

గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds)

శరీరానికి శక్తి ఇస్తాయి. మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు, మంచి నిద్రకు సహాయపడతాయి.

 ';

నువ్వులు (Sesame Seeds)

వంటకాలకు రుచి ఇస్తాయి. ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.

 ';

పొద్దు తిరుగుడు గింజలు (Sunflower Seeds)

ఐరన్, సెలీనియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ E పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల జీర్ణక్రియ బాగుంటుంది.

 ';

అవిసె గింజలు (Flax Seeds)

ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఐరన్ కూడా అందిస్తాయి. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి.

 ';

చియా గింజలు (Chia Seeds)

ఐరన్, ఫైబర్, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3 ఉండటం వల్ల ఎముకల బలం, జీర్ణక్రియకు మంచివి.

 ';

జనపనార గింజలు (Hemp Seeds)

ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ అధికంగా ఉంటాయి. శరీరానికి సహజ శక్తిని ఇస్తాయి.

 ';

క్వినోవా (Quinoa)

అధిక ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారం. రక్తంలో ఐరన్ స్థాయిని పెంచుతుంది.

 ';

VIEW ALL

ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మీ జుట్టు తాటి చెట్టు కాదు ఈత చెట్టులా మారడం ఖాయం..!!

Banana Peel: అరటి తొక్కను లైట్ తీసుకుంటున్నారా..?.. ఈ షాకింగ్ నిజాలు మీకు తెలుసా..?.

Papaya in Monsoon: వానాకాలంలో బొప్పాయి తినడం వల్ల..ఈ ఐదు రోగాల నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం..!

Pooja Hegde Hot: సినిమాలు లేకపోయినా అందాలతో మంట పుట్టిస్తున్న పూజ..
Read Next Story