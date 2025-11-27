తలనొప్పిని తగ్గించే పండ్లు ఇవే! భయంకరమైన నొప్పి చిటికెలో మటుమాయం!

Harish Darla
Nov 27,2025
తలనొప్పి అంటేనే ఎంతో నరకం. ఏ పని చేయలేకుండా నొప్పి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది

కొందరికి ఇది ఆరోగ్య సమస్య కాగా..మరికొందరికి నిద్రలేమి, అధిక ఒత్తిడి, పనిభారం వల్ల వస్తుంది

కొందరికి మైగ్రేన్‌తో ఇబ్బంది పడుతుంటే, సహజమైన తలనొప్పితోనూ బాధపడే వారికి అద్భుతమైన చిట్కా.

ఎంతో తలనొప్పి అయినా చిటికెలో తగ్గించే పండ్లు అనేకం ఉన్నాయి

అవకాడోలో ఉండే పోషకాలు తలనొప్పి, మైగ్రేన్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది

యాపిల్ పండ్లలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పోషకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రోజుకు ఒకటి తింటే మీకు తలనొప్పి దరిచేరదు

పుచ్చకాయలో ఎక్కువ శాతం నీరు ఉండడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతిని కలిగిస్తుంది తలనొప్పి చిటికెలో తగ్గిస్తుంది

అరటి పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఉండే పోషకాల వల్ల మైగ్రేన్ తలనొప్పి త్వరగా తగ్గిపోతుంది.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

