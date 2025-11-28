శీతాకాలంలో జీర్ణక్రియ మందగిస్తుందనే కారణంగా చలువ చేసే పండ్లను చలికాలంలో తినడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం పడుతుంది
కొన్ని రకాలైన పండ్లను తినడం వల్ల చలికాలంలో జలుబు చేసే సమస్య ఉంది. ఏ పండ్లు తినకూడదో ఇప్పుడు చూద్దాం
పుచ్చకాయ చలువ చేస్తుంది కాబట్టి చలికాలంలో ఇది తింటే జలుబు చేసే అవకాశం ఉంది
కర్బూజ పండు కూడా జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది. శ్లేష్మాన్ని ఎక్కువగా విడుదల చేసి జలుబుకు కారణం అవుతుంది
పైనాపిల్ తింటే గొంతు నొప్పి, అలెర్జీల బారిన పడే అవకాశం..ఇది శీతాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది
అరటి పండు చలికాలంలో మందాన్ని చేస్తుంది దీన్ని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సమస్య రావొచ్చు
ద్రాక్షలో ఎక్కువ చక్కెర శాతం ఉండడం వల్ల చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు బారిన పడే అవకాశం ఉంది
అలాగే పుల్లని పండ్లను చలికాలంలో తినకపోవడమే మంచిది. వీటి వల్ల జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటిని తెస్తాయి.