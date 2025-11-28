చలికాలంలో ఈ పండ్లను ఎట్టి పరిస్థితిలో తినకండి!

Harish Darla
Nov 28,2025
';


శీతాకాలంలో జీర్ణక్రియ మందగిస్తుందనే కారణంగా చలువ చేసే పండ్లను చలికాలంలో తినడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం పడుతుంది

 ';


కొన్ని రకాలైన పండ్లను తినడం వల్ల చలికాలంలో జలుబు చేసే సమస్య ఉంది. ఏ పండ్లు తినకూడదో ఇప్పుడు చూద్దాం

 ';


పుచ్చకాయ చలువ చేస్తుంది కాబట్టి చలికాలంలో ఇది తింటే జలుబు చేసే అవకాశం ఉంది

 ';


కర్బూజ పండు కూడా జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది. శ్లేష్మాన్ని ఎక్కువగా విడుదల చేసి జలుబుకు కారణం అవుతుంది

 ';


పైనాపిల్ తింటే గొంతు నొప్పి, అలెర్జీల బారిన పడే అవకాశం..ఇది శీతాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది

 ';


అరటి పండు చలికాలంలో మందాన్ని చేస్తుంది దీన్ని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సమస్య రావొచ్చు

 ';


ద్రాక్షలో ఎక్కువ చక్కెర శాతం ఉండడం వల్ల చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు బారిన పడే అవకాశం ఉంది

 ';


అలాగే పుల్లని పండ్లను చలికాలంలో తినకపోవడమే మంచిది. వీటి వల్ల జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వాటిని తెస్తాయి.

 ';

