బొజ్జగణపయ్యకు ఇష్టమైన షుగర్ లేకుండానే బాదం-కొబ్బరి మోదక్..క్షణాల్లో తయారీ..!!
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
చక్కెరతో పనిలేకుండా పండుగ రోజుల్లో వినాయకుడికి ఇష్టమైన.. ఆరోగ్యకరమైన మోదక్లను సులభంగా తయారు చేయవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
ఈ మోదక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు.. కొబ్బరి, బాదంపప్పులు తీపి కోసం ఖర్జూరం పేస్ట్ను ఉపయోగిస్తారు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పాకం కాచే పని లేకుండానే అప్పటికప్పుడు క్షణాల్లో వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
కొబ్బరి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన బాదంపప్పులను నీళ్లు కలపకుండా మిక్సీలో పల్స్ మోడ్లో రవ్వలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
మందపాటి పాత్రలో కొబ్బరి-బాదం రవ్వ, ఖర్జూరం పేస్ట్, పాలు, యాలకుల పొడి, కుంకుమపువ్వు పాలు వేసి చిన్న మంటపై ఉడికించాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
పాలు ఆవిరై మిశ్రమం దగ్గరపడి, పాత్ర నుంచి విడిపోయాక స్టవ్ ఆపి కాసేపు గోరువెచ్చగా చల్లారనివ్వాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
మోదక్ అచ్చు (మోల్డ్) లోపల కొద్దిగా నెయ్యి రాసి, ఎండుకొబ్బరి పొడి లేదా కుంకుమపువ్వు రేకలు చల్లాలి.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
చల్లారిన మిశ్రమాన్ని మోదక్ అచ్చులో వేసి వేలితో గట్టిగా నొక్కితే మంచి ఆకారం వస్తుంది.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
రుచి, లుక్ కోసం మోదక్ పైన పిస్తా లేదా నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తురుమును కూడా వాడుకోవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
సిద్ధమైన మోదక్లను అందంగా సర్వింగ్ ప్లేట్లో అమర్చి బొజ్జగణపయ్యకు నైవేద్యంగా సమర్పించవచ్చు.
Published by:
Bhoomi
| Sep 13, 2026
VIEW ALL
Read Next Story