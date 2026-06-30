Ganesh Pooja: బుధవారం గణపయ్యను ఇలా పూజిస్తే.. ఆర్థిక సమస్యలు పోయి, శీఘ్రంగా పెళ్లియోగం..!
చాలా మంది జీవితంలో ఎదుగుదల లేదని, ఎంత కష్టపడ్డ కలిసి రావడంలేదని బాధపడుతారు.
వినాయకుడ్ని భక్తితో పూజిస్తే జీవితంలోని అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
గణపయ్యకు బుధవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన వారంగా చెప్తారు.
గణపయ్యకు విగ్రహంకు భక్తితో 21 గరికలు సమర్పించి, 21 మోదకాలు నివేదన చేయాలి.
గణపయ్యకు భక్తితో నమస్కరించి 21 సార్లు అధర్వణ శీర్షంస్తోత్రంను చదవాలి.
ఈ విధంగా భక్తితో షోడషోపచారాలతో పూజించుకుంటే అన్ని రకాల విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.
ఆర్థికంగా జీవితంలో ఎదుగుదల, పెళ్లిలో సమస్యలు, ఇతర చికాకులు అన్నిపోతాయి.
VIEW ALL
Read Next Story