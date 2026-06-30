Ganesh Pooja: బుధవారం గణపయ్యను ఇలా పూజిస్తే.. ఆర్థిక సమస్యలు పోయి, శీఘ్రంగా పెళ్లియోగం..!

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

చాలా మంది జీవితంలో ఎదుగుదల లేదని, ఎంత కష్టపడ్డ కలిసి రావడంలేదని బాధపడుతారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

వినాయకుడ్ని భక్తితో పూజిస్తే జీవితంలోని అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

గణపయ్యకు బుధవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన వారంగా చెప్తారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

గణపయ్యకు విగ్రహంకు భక్తితో 21 గరికలు సమర్పించి, 21 మోదకాలు నివేదన చేయాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

గణపయ్యకు భక్తితో నమస్కరించి 21 సార్లు అధర్వణ శీర్షంస్తోత్రంను చదవాలి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

ఈ విధంగా భక్తితో షోడషోపచారాలతో పూజించుకుంటే అన్ని రకాల విఘ్నాలు దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

ఆర్థికంగా జీవితంలో ఎదుగుదల, పెళ్లిలో సమస్యలు, ఇతర చికాకులు అన్నిపోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 30, 2026

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