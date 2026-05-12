Garlic benefits: డైలీ ఒక వెల్లూల్లీ రెబ్బ తింటే.. వారం తిరక్కుండానే ఈ మ్యాజిక్ మీ సొంతం..!

Published by: Zee Team | May 12, 2026

వెల్లుల్లి లో మన శరీరంకు మేలు చేసే అనేక గుణాలు ఉన్నాయి.

డైలీ ఒకవెల్లుల్లీ రెబ్బ రాత్రి పడుకునేముందు తింటే వారంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి.

మలబద్దకం వంటి సమస్యలు పొరపాటున కూడా ఉండదు.

జుట్టు పెద్దదిగాను, బలంగాను పెరగటంలో ఎంతో ఉపయోగ పడుతుంది.

రోగ నిరోధక శక్తినిపెంచడంతో పాటు, జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేస్తుంది.

ఉల్లి రెబ్బలను తినే వారిలో చర్మంపై మచ్చలు, అలర్జీల సమస్యలు ఉండవు.

ఒత్తిడిని, పీరియడ్స్ సమయంలో మహిళల్లో కన్పించే కడుపునొప్పిని దూరం చేస్తుంది.

సమ్మర్ లో వెల్లుల్లి తింటేచాలా మంచిదని , వడదెబ్బ నుంచి కాపాడుతుందని చెప్తారు.

