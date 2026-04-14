వెల్లుల్లిని చాలా మంది వంటలలో వాడుతుంటారని అందరికి తెలిసిందే.
కానీ కొంత మందిలో దీని వల్ల చెడు ప్రభావాలు కల్దుతాయి. కడుపు నొప్పి తో బాధపడతారు.
వెల్లూల్లీ వల్ల చర్మసమస్యలు ఏర్పడి, శరీరంపై అలర్జీలు ఏర్పడతాయి.
కొంత మందిలో వెల్లుల్లీ తిన్న తర్వాత కడుపులో మంటగా, మలం పోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు.
పొట్టపైన మచ్చలు, వెంట్రుకలు రాలడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడతాయి.
జుట్టు కూడా తెల్లగా మారి కొంత మందిలో పేలగా తయారౌతుంది.
ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారు వెల్లూల్లికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.