చాలామంది జుట్టు చిట్లిపోవడం వల్ల పొడవుగా పెరగక.. ఇబ్బంది పడుతుంటారు.
అయితే ఒక చిన్న చిట్కా పాటించడం వల్ల .. దీని నుంచి తప్పించుకోవడం సులభం.
ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు జుట్టుకు గోరువెచ్చటి కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేసి వదిలేయాలి.
ఇలా చేస్తే జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి, చిట్లిపోవడం తగ్గుతుంది.
నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు మృదువుగా మారి కాంబ్ చేయడానికి సులభంగా ఉంటుంది.
క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేస్తే జుట్టు సహజంగా పొడవుగా పెరుగుతుంది.
పొడిబారిన జుట్టు కూడా మెరుపు తిరిగి పొందుతుంది.
ఈ చిన్న అలవాటు మీ జడను నిజంగానే మల్లెతీగలా పొడవుగా చేస్తుంది.