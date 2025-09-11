Hair Care

చాలామంది జుట్టు చిట్లిపోవడం వల్ల పొడవుగా పెరగక.. ఇబ్బంది పడుతుంటారు.

Vishnupriya
Sep 11,2025
Hair Care Tips

అయితే ఒక చిన్న చిట్కా పాటించడం వల్ల .. దీని నుంచి తప్పించుకోవడం సులభం.

Natural Tip

ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు జుట్టుకు గోరువెచ్చటి కొబ్బరి నూనెతో మసాజ్ చేసి వదిలేయాలి.

Strong Roots

ఇలా చేస్తే జుట్టు వేర్లు బలపడతాయి, చిట్లిపోవడం తగ్గుతుంది.

Smooth Hair

నూనెతో మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు మృదువుగా మారి కాంబ్ చేయడానికి సులభంగా ఉంటుంది.

Hair Growth

క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేస్తే జుట్టు సహజంగా పొడవుగా పెరుగుతుంది.

Healthy Shine

పొడిబారిన జుట్టు కూడా మెరుపు తిరిగి పొందుతుంది.

Beauty Secret

ఈ చిన్న అలవాటు మీ జడను నిజంగానే మల్లెతీగలా పొడవుగా చేస్తుంది.

