రోజు 5 గింజలు తింటే చాలు.. మటన్, చికెన్, చేపలు తిన్నంత బలం..!!

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

అల్పాహారంగా బాదం

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కోరుకునే వారు అల్పాహారంగా బాదం పప్పులను తప్పకుండా తినాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

మటన్, చికెన్, చేప

బాదం పప్పులు శరీరానికి మంచి కొవ్వులు, ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, కాల్షియం వంటి అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. మటన్, చికెన్, చేపలలో లభించే ప్రోటీన్ బాదంలో ఉంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టిన బాదం

రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టిన బాదం ఉదయాన్నే తినడం వల్ల శరీరం ఈ పోషకాలను మరింత సులభంగా గ్రహించడంలో సహాయపడుతుంది. నానబెట్టిన బాదంలోని పోషకాలు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

జ్ఞాపకశక్తి ,ఏకాగ్రత

జ్ఞాపకశక్తి ,ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడానికి ఇవి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వాటిలో అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల, అవి జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బాదం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. బాదం పప్పులలోని విటమిన్ ఇ చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేసి కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

సమతుల్య ఆహారం

గుండె ఆరోగ్యానికి అవసరమైన మంచి కొవ్వులను అందించడం ద్వారా సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఇవి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

5 నుండి 8 బాదం

5 నుండి 8 బాదం పప్పులను శుభ్రమైన నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే వాటి తొక్క తీసి బాగా నమలడం ఉత్తమం. మీరు వాటిని ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు లేదా పాలతో తీసుకోవచ్చు.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

స్మూతీలు, ఓట్స్

బాదం పప్పులను స్మూతీలు, ఓట్స్, పెరుగు లేదా ఫ్రూట్ సలాడ్లలో కూడా కలుపుకోవచ్చు. వాటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని మితంగానే తీసుకోవాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

అధిక కేలరీలు

ఎక్కువగా తినడం వల్ల అధిక కేలరీలు శరీరంలోకి చేరతాయి. అంతేకాకుండా, బాదం పప్పుల అలెర్జీ ఉన్నవారు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

నానబెట్టిన బాదం

ప్రతిరోజూ సమతుల్య ఆహారంతో పాటు, నానబెట్టిన బాదం పప్పులను మితంగా తినడం ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా మారుతుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 09, 2026

VIEW ALL
Read Next Story