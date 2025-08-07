గ్రేప్స్ లో పళ్లలో పోషక విలువలు, విటమిన్ లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రోజు ఉదయం పరగడుపున గ్రేప్స్ తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లిఅయిన జంటలకు గ్రేప్స్ పళ్లను ఒక వరంగా చెప్తారు.
గ్రేప్స్ లేదా జ్యూస్ లను రాత్రి పూట తీసుకుంటే ఒత్తిడి దూరమౌతుంది.
ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఈ జ్యూస్ ప్రభావం వల్ల ఆందోళన, యాంగ్జైటీ వంటివి దూరమౌతాయి.
అంతేకాకుండా శరీరంలో రక్త ప్రసరణ ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతుంది.
శరీరంలో కలయిక తర్వాత తొందరగా అలసి పోకుండాదీనిలో ఉండే గుణాలు కాపాడతాయి
దీని వల్ల ఒక రకమైన ఉల్లాసం, ఆనందంను కల్గించే హర్మోన్ లను విడుదలౌతాయి.
పచ్చని గ్రేప్స్ లో చాలా వరకు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే కారకాలు ఉంటాయి.