గ్రేప్స్ లలో చాలా పోషకాలు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
ద్రాక్ష పళ్లను డైలీ ఉదయం పరగడుపున తినాలని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
ద్రాక్ష పళ్లను తినడం వల్ల పీరియడ్స్ సమయంలో కలిగే కడుపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది.
ద్రాక్ష పళ్లను జ్యూస్ రూపంలో తీసుకుంటే ఇమ్యునిటీ పెరిగిపోతుంది.
శరీరంలో చెడు కలిగించే పదార్ధాలు బైటకు వెళ్లిపోయేలా చేస్తాయి.
జుట్టు రాలడం, తెల్ల జుట్టువెంట్రుకల సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది.
నడుము నొప్పి, డిస్క్ పెయిన్ సమస్యల్ని కూడా గ్రేప్స్ దూరం చేస్తుంది.
గ్రేప్స్ ను తింటే.. జీవక్రియలు వేగవంతంగా మారుతాయి.
ప్రతిరోజు ద్రాక్ష పళ్లను తినే వారిలో క్రమంగా ముఖంలో గ్లో వస్తుంది.