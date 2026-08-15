ఇవి గుప్పెడు గింజలు తింటే చాలు.. గుండె జబ్బులు రమన్నారావు..!!

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

నేటి కాలంలో చాలా మంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలెన్నో ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆహారం విషయంలో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే పెద్ద ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

చాలా మంది జంక్ ఫుడ్ తినడం, ప్రొటీన్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండటం.. సమయానికి తినకపోవడం ఇవన్నీ కూడా అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం అవుతున్నాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

అయితే కొంచెం సమయం కేటాయించి సరైన ఆహారం తీసుకుంటే గుండె జబ్బులు కాదు ఏ జబ్బు అయినా సరే పరార్ అవ్వాల్సిందే.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

మీరు బయట ఫుడ్స్ తినడం కంటే రోజు పిడికెడు పచ్చి బఠానీలు తింటే గుండెను బలంగా ఉంచుతాయి. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు రాకుండా చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

పచ్చి బఠానీల్లో ఫైబర్ అధిక మోతాదులో ఉంటుంది. దీంతో జీర్ణక్రియకు ఇవి ఎంతగానో సహాయం చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

పచ్చి బఠానీలు తింటే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఇవి మొక్కల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

పచ్చి బఠానీల్లో విటమిన్ సి, కె, ఫొలేట్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా అధిక మోతాదులో ఉంటాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

వీటిలో ఉండే ఫైబర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ను తగ్గించడంలో సహాయం చేస్తాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

ఇంకా ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ నుండి కాపాడుతాయి.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

పచ్చిబఠానీలను ఆహారంలో చేర్చుకున్నట్లయితే గుండె ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

Published by: Bhoomi | Aug 15, 2026

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