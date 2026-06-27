Guava Fruit: మీ ఇమ్మునిటి డబుల్.. జామ పండులోని ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?
జామ పండు అన్ని సీజన్ లో మార్కెట్ లలో లభించే ఫలం.
జామ పండు తింటే అనేక శారీరక సమస్యలు దూరమౌతాయి.
వానకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులకు జామపండు లోని విటమిన్ లు చెక్ పెడుతాయి.
అందుకు జామ పండు లేదా జ్యూస్ ను తాగడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
జామ పండులోని గుజ్జును ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు కూడా మానిపోతాయి.
జామ ఆకుల్ని పరగడుపున తింటే మలబద్దకం వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.
అందుకుే జామ పండును తప్పకుండా డైట్ లో పెట్టుకొవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు, జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేయడంతో ఉపయోగ పడుతుంది.
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