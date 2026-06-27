Guava Fruit: మీ ఇమ్మునిటి డబుల్.. జామ పండులోని ఈ రహస్యాలు మీకు తెలుసా..?

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

జామ పండు అన్ని సీజన్ లో మార్కెట్ లలో లభించే ఫలం.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

జామ పండు తింటే అనేక శారీరక సమస్యలు దూరమౌతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

వానకాలంలో వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులకు జామపండు లోని విటమిన్ లు చెక్ పెడుతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

అందుకు జామ పండు లేదా జ్యూస్ ను తాగడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

జామ పండులోని గుజ్జును ముఖంకు పెట్టుకుంటే మొటిమలు కూడా మానిపోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

జామ ఆకుల్ని పరగడుపున తింటే మలబద్దకం వంటి సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

అందుకుే జామ పండును తప్పకుండా డైట్ లో పెట్టుకొవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు, జీవక్రియల్ని వేగవంతం చేయడంతో ఉపయోగ పడుతుంది.

Published by: Inamdar Paresh | Jun 27, 2026

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