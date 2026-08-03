Ponganalu Recipe: ఆంధ్రా ఫేమస్ గుంట పునుగులు టేస్టీగా తయారీ విధానం..

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

కావాల్సిన పదార్థాలు: ఇడ్లీ పిండి, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉప్పు, నూనె, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర మొదలగునవి

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

ఓ పాన్‌లో నూనె పోసి ఆవాలు, మినపప్పు, శనగపిండి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేపాలి

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

బాగా వేగిన తర్వాత ఉప్పు, మసాలా దినుసులు వేసి ఆ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండిలో బాగా వేసి తిప్పాలి

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

ఆ తర్వాత గుంట పొంగనాల పాన్‌ పొయ్యిపై పెట్టి నూనె పూసి..పిండిని ఆ ఖాళీల్లో వేయాలి

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

వెంటనే మూత పెట్టి కొంతసేపు ఉడికించాలి. కొద్దిసేపు తర్వాత మరోకవైపు తిప్పి ఉంచాలి.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

అలా బాగా వేగిన తర్వాత పొయ్యిపై నుంచి బయటకు తీసి కొబ్బరిచట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీలో కలిపి లాగించేయోచ్చు.

Published by: Harish Darla | Aug 03, 2026

VIEW ALL

Guava fruit: జామ పండును తింటే..ఈ ఐదు సమస్యల నుంచి శాశ్వతంగా రిలీఫ్..!
Read Next Story