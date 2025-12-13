ఇడ్లీ పిండి, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉప్పు, నూనె, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర మొదలగునవి
ఓ పాన్లో నూనె పోసి ఆవాలు, మినపప్పు, శనగపిండి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, కొబ్బరి తురుము, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేపాలి
బాగా వేగిన తర్వాత ఉప్పు, మసాలా దినుసులు వేసి ఆ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండిలో బాగా వేసి తిప్పాలి
ఆ తర్వాత గుంట పొంగనాల పాన్ పొయ్యిపై పెట్టి నూనె పూసి..పిండిని ఆ ఖాళీల్లో వేయాలి
వెంటనే మూత పెట్టి కొంతసేపు ఉడికించాలి. కొద్దిసేపు తర్వాత మరోకవైపు తిప్పి ఉంచాలి.
అలా బాగా వేగిన తర్వాత పొయ్యిపై నుంచి బయటకు తీసేయాలి.
కొబ్బరిచట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీలో కలిపి తింటే గుంట పునుగులు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి.