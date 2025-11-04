బియ్యం నీటిని జుట్టు సంరక్షణలో చైనీస్, జపాన్ మహిళలు శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇందులో ఉండే అమినో ఆమ్లాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు జుట్టును బలంగా ఉంచుతాయి.
ఒక కప్పు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి, ఆ నీటిని వేరు పెట్టి 24 గంటలు పులియనివ్వాలి.
తల స్నానం ముందు బియ్యం నీటిని తల మొత్తం రాయాలి. 15–20 నిమిషాల తర్వాత కడగాలి.
బియ్యం నీటిలోని ఇనోసిటాల్ జుట్టు క్యూటికల్ను బలపరచి మెరుపు తెస్తుంది.
దీన్ని వారంలో 2సార్లు వాడితే కొత్త జుట్టు పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
పులియబడ్డ బియ్యం నీరు తల చర్మంలో బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి డ్యాండ్రఫ్ తగ్గిస్తుంది.
ప్రోటీన్ కారణంగా జుట్టు బలపడుతూ విరుగుడులు తగ్గుతాయి.
కెమికల్స్ లేకుండా సహజంగా జుట్టును మృదువుగా ఉంచుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.