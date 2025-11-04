Hair Care Tips: మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలంటే బియ్యం కడిగిన నీటిని ఇలా వాడండి..!!

Bhoomi
Nov 04,2025
బియ్యం నీరు:

బియ్యం నీటిని జుట్టు సంరక్షణలో చైనీస్, జపాన్ మహిళలు శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు.

ప్రోటీన్ :

ఇందులో ఉండే అమినో ఆమ్లాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు జుట్టును బలంగా ఉంచుతాయి.

తయారీ:

ఒక కప్పు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి, ఆ నీటిని వేరు పెట్టి 24 గంటలు పులియనివ్వాలి.

జుట్టుకు అప్లై:

తల స్నానం ముందు బియ్యం నీటిని తల మొత్తం రాయాలి. 15–20 నిమిషాల తర్వాత కడగాలి.

మెరిసే జుట్టు:

బియ్యం నీటిలోని ఇనోసిటాల్ జుట్టు క్యూటికల్‌ను బలపరచి మెరుపు తెస్తుంది.

జుట్టు పెరుగుదల:

దీన్ని వారంలో 2సార్లు వాడితే కొత్త జుట్టు పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

డ్యాండ్రఫ్ తగ్గింపు:

పులియబడ్డ బియ్యం నీరు తల చర్మంలో బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి డ్యాండ్రఫ్ తగ్గిస్తుంది.

జుట్టు విరుగుడు:

ప్రోటీన్ కారణంగా జుట్టు బలపడుతూ విరుగుడులు తగ్గుతాయి.

ప్రాకృతిక కండిషనర్:

కెమికల్స్ లేకుండా సహజంగా జుట్టును మృదువుగా ఉంచుతుంది.

నోట్:

పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సలహాగా తీసుకోకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ పోర్టల్ ఎలాంటి ఆరోగ్య, వైద్య సలహాలు ఇవ్వదు. పైన పేర్కొన్న సమాచారం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడం జరిగింది.

