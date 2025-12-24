అతి ఎక్కువగా నూనె పెట్టితే తల రంధ్రాలు.. మూసుకుపోతాయి. దీంతో జుట్టు వేర్లు బలహీనపడతాయి.
రోజూ నూనె పెట్టి అలాగే వదిలేయడం మంచిది కాదు. దుమ్ము అంటుకుని జుట్టు రాలడం పెరుగుతుంది.
బలంగా మసాజ్ చేయడం వల్ల వేర్లు తెగిపోతాయి. జుట్టు పలుచగా మారుతుంది.
మురికిగా ఉన్న తలకు నూనె పెట్టడం ప్రమాదం. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
అందరికీ ఏదో ఒక నూనె సరిపోదు. స్కాల్ప్ టైప్ తెలుసుకుని వాడాలి. కొంతమందికి కొబ్బరి నూనె.. మరి కొంతమందికి మాత్రమే ఆముదం లాంటి మీద పనికి వస్తాయి.
వారానికి రెండు సార్లు పెట్టడం సరిపోతుంది. మితమే జుట్టుకు మేలు. అంతకుమించి పెడితే కూడా జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య రావచ్చు
సరైన విధంగా నూనె పెట్టితేనే జుట్టు బలపడుతుంది. తప్పు అలవాట్లు జుట్టు రాలడానికి కారణం అవుతాయి.