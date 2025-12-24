Over Oiling

అతి ఎక్కువగా నూనె పెట్టితే తల రంధ్రాలు.. మూసుకుపోతాయి. దీంతో జుట్టు వేర్లు బలహీనపడతాయి.

Vishnupriya
Dec 24,2025
Wrong Timing

రోజూ నూనె పెట్టి అలాగే వదిలేయడం మంచిది కాదు. దుమ్ము అంటుకుని జుట్టు రాలడం పెరుగుతుంది.

Harsh Massage

బలంగా మసాజ్ చేయడం వల్ల వేర్లు తెగిపోతాయి. జుట్టు పలుచగా మారుతుంది.

Dirty Scalp

మురికిగా ఉన్న తలకు నూనె పెట్టడం ప్రమాదం. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

Wrong Oil

అందరికీ ఏదో ఒక నూనె సరిపోదు. స్కాల్ప్ టైప్ తెలుసుకుని వాడాలి. కొంతమందికి కొబ్బరి నూనె.. మరి కొంతమందికి మాత్రమే ఆముదం లాంటి మీద పనికి వస్తాయి.

Limited Use

వారానికి రెండు సార్లు పెట్టడం సరిపోతుంది. మితమే జుట్టుకు మేలు. అంతకుమించి పెడితే కూడా జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య రావచ్చు

Healthy Habit

సరైన విధంగా నూనె పెట్టితేనే జుట్టు బలపడుతుంది. తప్పు అలవాట్లు జుట్టు రాలడానికి కారణం అవుతాయి.

