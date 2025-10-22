జుట్టు రాలిపోవడం ఆపాలంటే తలకు సరైన విధంగా మసాజ్ చేయడం కీలకం.
కొబ్బరి నూనెను కొద్దిగా వేడి చేసి వేళ్లతో మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి.
రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి వెంట్రుకల వేర్లు బలపడతాయి.
తల చర్మం రిలాక్స్ అవ్వడంతో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
నియమంగా చేస్తే జుట్టు రాలిపోవడం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
వేర్లకు పోషకాలు అందుతాయి, చుండ్రు కూడా తగ్గుతుంది.
రోజూ 10 నిమిషాలు ఈ మసాజ్ చేస్తే జుట్టు రాలిపోవడం పూర్తిగా ఆగిపోతుంది!
