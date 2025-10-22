Massage Routine

జుట్టు రాలిపోవడం ఆపాలంటే తలకు సరైన విధంగా మసాజ్ చేయడం కీలకం.

Vishnupriya
Oct 22,2025
';

Warm Oil Massage

కొబ్బరి నూనెను కొద్దిగా వేడి చేసి వేళ్లతో మృదువుగా మసాజ్ చేయాలి.

 ';

Improves Blood Flow

రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి వెంట్రుకల వేర్లు బలపడతాయి.

 ';

Relaxes Scalp

తల చర్మం రిలాక్స్ అవ్వడంతో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

 ';

Reduces Hair Fall

నియమంగా చేస్తే జుట్టు రాలిపోవడం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

 ';

Nourishes Roots

వేర్లకు పోషకాలు అందుతాయి, చుండ్రు కూడా తగ్గుతుంది.

 ';

Final Tip

రోజూ 10 నిమిషాలు ఈ మసాజ్ చేస్తే జుట్టు రాలిపోవడం పూర్తిగా ఆగిపోతుంది!

 ';

VIEW ALL

Morning Diet: ఉదయాన్నే టిఫిన్ బదులు ఈ ఒక్కటి తినండి.. ఇక స్కిన్ లో దగ్గర నుంచి పొడువైన జుట్టు వరకు అన్ని మీ సొంతం..!

పనసకాయతో పంబరేపే బెనిఫిట్స్..తింటే నరాలు నాట్యం చేస్తాయి!

Heart Attack: గుండెపోటు వచ్చే 2 రోజుల ముందు కనిపించే చిన్న లక్షణాలు ఇవే..

Insomnia Foods: పడుకునే ముందు ఈ పాడు పనులు అస్సలు చేయకండి!
Read Next Story