జుట్టు రాలడం విపరీతంగా తగ్గించాలంటే ఇంట్లోనే ఈ ప్యాక్ మీకు సహజమైన పరిష్కారం.
ఈ ప్యాక్ తయారు చేసుకోవడానికి..ఉసిరికాయ పొడి, మెంతి పొడి, పెరుగు.. సమానమైన కొలతలో కలుపుకోవాలి.
మిశ్రమాన్ని పేస్ట్లా తయారు చేసి తలకు రాసుకోండి.
30 నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి.. నీటితో కడగండి.
వెంట్రుకల వేర్లు బలంగా మారి.. జుట్టు పెరుగుదల కూడా పెరుగుతుంది..
వారం లో రెండుసార్లు వాడితే జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.
