Natural Home Remedy

జుట్టు రాలడం విపరీతంగా తగ్గించాలంటే ఇంట్లోనే ఈ ప్యాక్ మీకు సహజమైన పరిష్కారం.

Vishnupriya
Nov 12,2025
Ingredients

ఈ ప్యాక్ తయారు చేసుకోవడానికి..ఉసిరికాయ పొడి, మెంతి పొడి, పెరుగు.. సమానమైన కొలతలో కలుపుకోవాలి.

Preparation

మిశ్రమాన్ని పేస్ట్‌లా తయారు చేసి తలకు రాసుకోండి.

Wait For 30 Minutes

30 నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చటి.. నీటితో కడగండి.

Strengthens Roots

వెంట్రుకల వేర్లు బలంగా మారి.. జుట్టు పెరుగుదల కూడా పెరుగుతుంది..

Weekly Use

వారం లో రెండుసార్లు వాడితే జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గుతుంది.

